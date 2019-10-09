Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Queiroz’dan Falcao açıklaması: ‘Maçların yüzde 55’inde…’

Kolombiya’nın 12 Ekim’de Şili ile 15 Ekim’de ise deplasmanda Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi adaya kadroya Radamel Falcao ve James Rodriguez’i dahil etmeyen Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Queiroz, basın toplantısı düzenledi ve kararına dair açıklamalarda bulundu. Queiroz sözlerine “James ve Falcao'nun kadroda olmaları konusunda çeşitli spekülasyonlar vardı. Bu karar tamamen bana ait. İkisi de Kolombiya için önemli futbolcular ancak çağırmadığımız futbolcular hakkında konuşmak, şu anda aramızda olanlara saygısızlık olur” sözleriyle başladı.

Queiroz, “Eğer iyi bir takım oluşturmak istiyorsanız, futbolcuları tanımanız gerekiyor. James ve Falcao’nun kadroda olmamaları konusunda çeşitli spekülasyonlar var ama bu karar tamamen bana ait. Siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum; Falcao, 2014 Dünya Kupası’ndan bu yana çağrıldığı milli maçların yüzde 55’inde görev yapabildi. Bazen sakatlıklar bazen de başka nedenlerden ötürü forma giyemedi. Şu an en iyi durumda olduğunu düşündüğümüz futbolcuları kadroya aldığımı düşünüyorum” dedi.

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