Jurgen Klopp halefini açıkladı!

Alman teknik adam, Merseyside ekibinin efsanelerinden Steven Gerrard’ın bir gün kendi koltuğuna oturup burada çok başarılı olmasını istediğini, ancak bir diğer unutulmaz isim olan Kenny Dalglish’in de bu görev için favorilerden biri olduğunu belirtti.

Başarılı çalıştırıcı, ünlü komedyen John Bishop’la gerçekleştirdiği söyleşide konuyla ilgili olarak, “Kenny benim yerim için ilk aday olabilir, ancak Glasgow Rangers’tan Stevie’yi de getirebilirler. Eğer benden sonra kim gelmeli diye sorarsanız, cevabım Stevie olur.” şeklinde görüş bildirdi.

Gerrard ise Klopp’un söz konusu açıklamalarıyla alakalı olarak FourFourTwo’ya verdiği röportajda, “Hem şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Ancak demeci dikkatlice okursanız ‘Eğer yarın kovulacak olursam Gerrard yeni Liverpool menajeri olmalı’ diyor. Jurgen Klopp yarın kovulmayacak. Şahsen ben de onun yarın kovulmasını istemem. İnanılmaz işler yapıyor. Ben bir Liverpool taraftarıyım. Eminim ki gezegendeki tüm Liverpool taraftarları da bu sözlerimi onaylayacaktır. Onun mümkün olduğu kadar uzun yıllar boyunca takımın başında kalmasını istiyoruz.” sözlerine yer verdi.