Galatasaray Doğa Sigorta 92-79 EWE Baskets | EuroCup D Grubu

Galatasaray Doğa Sigorta, EuroCup D Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets’i 92-79 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde etti. Almanya temsilcisi ise 2. yenilgisini aldı. Müsabakaya savunmada ve hücumda kötü başlayan Galatasaray Doğa Sigorta karşısında EWE Baskets, Mahalbasic’in pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla 4. dakikada farkı 7 sayıya (4-11) çıkardı. Pota altında sarı-kırmızılı ekibe üstünlük kuran Almanya temsilcisi, Amaize’nin ürettiği basketlerle farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyreği 24-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0’lık seriyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Yiğit Arslan ve Auguste’nin pota altından kaydettiği sayılarla 17. dakikada öne geçti: 33-32. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği bölümde Yiğit Arslan’la üç sayılık basketler bulan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 41-37 üstün gitti.

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İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison, Jones ile Göksenin Köksal’ın üç sayılık basketleriyle, 24. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 54-42. Sarı-kırmızılı takım, Whittington’ın etkili oyunuyla farkı açmaya devam etti ve final periyoduna 71-56 önde girdi.

Son çeyrekte hücumda ritmini arttıran EWE Baskets, 32. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 72-64. Jones’in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 35. dakikada farkı yeniden çift hanelere (79-69) taşıyan Galatasaray Doğa Sigorta, Göksenin Köksal’ın sayılarıyla skor üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 92-79 galip ayrıldı.

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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Artem Lavrukhin (Rusya)

Galatasaray Doğa Sigorta: Jones 13, Harrison 17, Göksenin Köksal 9, Moore 13, Auguste 18, Whittington 9, Yiğit Arslan 11, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir Gökalp

EWE Baskets: Hobbs 11, Tadda, Paulding 17, Schwethelm 6, Mahalbasic 16, Blakes 16, Sears 4, McClain 2, Amaize 3, Boothe 4, Kessen

1. Periyot: 13-24

Devre: 41-37

3. Periyot: 71-56