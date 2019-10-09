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Milli Takımlar

FLAŞ | Kylian Mbappe, Türkiye’ye karşı oynayamayacak

Fransa Milli Takımı'nın süper yıldızı Kylian Mbappe, sakatlık gerekçesiyle EURO 2020 Elemeleri'ndeki İzlanda ve Türkiye maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Fransa'da son olarak deneyimli kaleci Hugo Lloris de sakatlanmıştı.

9 Ekim 2019 00:26

Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ve Türkiye’ye karşı oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Fransa Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımın doktoru Franck Le Gall, sakatlığı süren forvet oyuncusu Mbappe’nin, 11 Ekim Cuma günü İzlanda ve 14 Ekim Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçlarda dinlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Teknik direktör Didier Deschamps da Paris Saint-Germain’de forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunun yerine Borussia Mönchengladbach’ın santrforu Alassane Plea’yı kadroya dahil etti. 07 Ekim 2019 Hugo Lloris en az 3 ay yok İngiliz kulübü Tottenham`ın Fransız milli file bekçisi Lloris, kolundaki sakatlık yüzünden 2020`ye kadar sahalardan uzak kalacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:26 | 9 Ekim 2019
Didier Deschamps euro 2020 EURO 2020 Elemeleri Fransa Milli Takımı Kylian Mbappe
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