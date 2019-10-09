FLAŞ | Kylian Mbappe, Türkiye’ye karşı oynayamayacak

Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ve Türkiye’ye karşı oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Fransa Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımın doktoru Franck Le Gall, sakatlığı süren forvet oyuncusu Mbappe’nin, 11 Ekim Cuma günü İzlanda ve 14 Ekim Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçlarda dinlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Teknik direktör Didier Deschamps da Paris Saint-Germain’de forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunun yerine Borussia Mönchengladbach’ın santrforu Alassane Plea’yı kadroya dahil etti. Hugo Lloris en az 3 ay yok İngiliz kulübü Tottenham`ın Fransız milli file bekçisi Lloris, kolundaki sakatlık yüzünden 2020`ye kadar sahalardan uzak kalacak. İlgili Haberi Oku