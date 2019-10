Chelsea yeni ‘Drogba’sını buldu! O gol atınca kaybetmiyorlar…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin genç santrforu Tammy Abraham, bu sezon gösterdiği üstün performansla takımının hücum gücüne önemli katkıda bulunuyor.

Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız golcü Didier Drogba’nın boşluğunu uzun yıllar boyunca dolduramayan Chelsea, aradığı oyuncuyu altyapısında buldu.

Chelsea’nin teknik direktörlüğünü üstlenen eski efsane oyuncularından Frank Lampard’ın güvenerek sezon başından bu yana ilk 11’de oynattığı Tammy Abraham, attığı gollerle İngiliz çalıştırıcının ve taraftarın yüzünü güldürdü.

Bu sezon 8 lig maçında forma giyen 22 yaşındaki Abraham, ağları 8 kez sarstı ve kazandırdığı puanlarla takımının zirve yarışından kopmamasında başrolü oynadı.

Ligde her 72 dakikada bir fileleri havalandırma başarısı gösteren Nijerya asıllı İngiliz santrfor, gol krallığı yarışında Manchester City’nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero ile zirveyi paylaşırken, takımının bu sezon hücum yollarındaki açık ara en etkili oyuncusu oldu.

Hava toplarındaki üstünlüğü, atletik yapısı ve hızıyla futbolseverlerin beğenisini kazanan Tammy Abraham’ın üstün performansı, 2004-2012 ve 2014-2015 sezonlarında giydiği Chelsea formasıyla 381 karşılaşmada 164 gole imza atarak kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Drogba’ya benzetilmesine neden oldu.

Drogba, Olympique Marsilya’dan Chelsea’ye transfer olduğu ilk sezonunda 26 maçta 10 kez ağları sarsarken, Abraham ise tüm kulvarlarda 11 maçta 9 gole imza atarak şimdiden Drogba’nın ilk yılındaki performansına yaklaştı.

Ligde 14 puan ve averaj farkıyla 5. sırada yer alan Chelsea, Tammy Abraham’ın gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Londra ekibi, Abraham’ın ligde ağları sarstığı 4 maçın 3’ünü kazanırken, bir karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılarak 10 puan topladı.

Mavi-beyazlı ekip, ligde Abraham’ın ikişer gol attığı maçlarda Norwich City deplasmanında 3-2 kazanırken, konuk ettiği Sheffield United ile de 2-2 berabere kaldı. Chelsea’nin, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Wolverhampton Wanderers’ı deplasmanda 5-2 yendiği maçta Abraham “hat-trick” yaparken, 4-1’le geçtiği Southampton deplasmanında ise İngiliz oyuncu, bir kez fileleri havalandırdı.

Londra temsilcisi, Abraham’ın gol atamadığı lig maçlarında ise 2 mağlubiyet (Manchester United ve Liverpool), birer beraberlik (Leicester City) ve galibiyetle (Brighton & Hove Albion) sadece 4 puan çıkarabildi.

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de benzer şekilde sadece Tammy Abraham’ın gol attığı maçtan galip ayrılabildi. 22 yaşındaki golcünün ağları sarsamadığı ilk grup maçında ağırladığı Valencia’ya 1-0 kaybeden Chelsea, İngiliz oyuncunun bir golle skora katkıda bulunduğu Lille deplasmanını ise 2-1 kazandı.

Chelsea altyapısına 2004’te giren Tammy Abraham, ilk çıkışını 2015-2016 sezonunda gösterdi. UEFA Gençler Ligi’nde Chelsea formasıyla 9 maçta 8 kez ağları sarsan İngiliz oyuncu, Roberto Nunez’in ardından turnuvanın en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Abraham, 2014 ile 2016 yılları arasında Chelsea’nin altyapı takımlarında 98 karşılaşmada 74 kez ağları sarstı.

Abraham’ın altyapıda gösterdiği üstün performanstan etkilenen Chelsea’yi 2015-2016 sezonunda çalıştıran Hollandalı teknik direktörü Guus Hiddink, genç oyuncuyu o sezon Liverpool ve Leicester City ile oynanan lig maçlarında sonradan oyuna soktu.

Hiddink’in görevine son verilmesinin ardından 2016-2017 sezonunda Championship ekiplerinden Bristol City’ye kiralanan Tammy Abraham, ilk sezonunda ligde 23 kez ağları sarsarak krallık yarışında ikinci oldu. Sezonun en iyi genç yeteneği seçilen İngiliz oyuncu, takımının ligde kalmasında ise başrolü oynadı.

Thank you travelling fans another 3 points enjoyed that one pic.twitter.com/oVeVKxe7uw

— Tammy Abraham (@tammyabraham) October 6, 2019