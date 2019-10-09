Beşiktaş’ta seçim satrancı!

Beşiktaş, 20 Ekim'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek. Adayların, yarın saat 17.00'ye kadar başvurusunu ve listelerini Divan Kurulu'na teslim etmesi gerekiyor. Ancak Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay'dan henüz resmi bir hamle gelmedi. İlk adımı bugün Çebi ve Ünal'ın atması bekleniyor. Fikret Orman yönetiminde İkinci Başkanlık görevinde bulunan Adalı ise son gün resmi açıklamayı yapacak.

100 MİLYON TL ÇIKMAZI

Son seçimde Orman ile yarışan Hürser Tekinoktay'ın 250 imzayı toplayamadığı öğrenildi. Tekinoktay, gerekli şartları sağlarsa bugün veya yarın başkanlık adaylığını açıklayacak. Adayların somut adım atmada bu kadar gecikmesinin sebeplerinin başında borç yükü geliyor. Yeni seçilecek başkan, yılın sonuna kadar 100 milyon TL'lik borcu ödemek zorunda ve maddi anlamda güç kaynağı oluşturmalı.