Beşiktaş Belediyesi’nin eski başkanı İsmail Ünal’dan seçim öncesi birleşme çağrısı!

Daha önce Beşiktaş Kulübü yönetiminde yer alan eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, siyah beyazlı kulüpte yapılacak başkanlık seçimi öncesinde camiaya birleşme çağrısında bulundu.

Bir bildiri yayınlayan Ünal, “Yarış dar boğazdan geçerken değil açık denize açılınca yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş başkanlığına aday olması beklenen İsmail Ünal’ın yayınladığı bildiri;

“Başta profesyonel futbol olmak üzere Türk sporunun ve kulübümüzün ekonomik ve yönetsel açıdan zorlu bir dönemden geçtiği aşikardır. Çok açıktır ki bu gerçekle yüzleşmek ve bir an önce üstesinden gelmek için var gücümüzle savaşmak zorunda olduğumuz bir dönüm noktasındayız.

İçinde bulunduğumuz koşullar kıran kırana bir yarışa, müsaade etmemektedir. Kıran ve kırılan taraftar yaratmak, Beşiktaş sevdalılarını kutuplaştırmak yerine el ele verip birlik olmalı ve bu dar boğazdan çıkmalıyız.

Bizler yarışmayalım ki Beşiktaşımız rakipleriyle daha iyi yarışsın. Bizler güçlerimizi birleştirelim ki, Beşiktaşımız da bu güç sayesinde Şeref’iyle oynayıp, Hakkı’yla kazanmaya devam etsin.

Bu düşüncelerle aday olsun olmasın, camiamızın ileri gelen, etkili, tecrübeli tüm isimlerine şu çağrıyı yapıyorum:

Bu olağanüstü dönemde yetkisi olup etkisi olmayan, zayıf yönetimler yaratmak yerine tek vücut halinde seçime gitmenin yolunu bulalım. Vakit kaybetmeden bir araya gelip üzerimize düşen bu tarihi sorumluluğu yerine getirdiğimiz gün, güzel günlerin başlangıcı olacaktır. Yarış dar boğazdan geçerken değil açık denize açılınca yapılmalıdır.”

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İSMAİL ÜNAL KİMDİR?

İsmail Ünal Antalya’nın Akseki ilçesinde doğmuştur. 1973 yılında gençlik kollarına girerek CHP’yle tanışan Ünal, 1977 yılında Güzel Sanatlar Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1980 yılında serbest mimarlığa başladı.

Çoğunluğu Beşiktaş ilçe sınırları içinde olmak üzere toplu konut, konut, sanayi sitesi ve fabrika projelerini geliştirdi ve uyguladı. Bu projeler sayesinde yerel yönetimlerle iç içe çalışarak Beşiktaş’ın genel özelliklerini ve sorunlarını tanıma fırsatı buldu. Üstlendiği görevler sonucunda yaptığı çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı gezide mesleği, çağdaş yerel yönetim uygulamaları ve kent yaşamıyla ilgili birçok bilgi edindi.

1992-1994 yılları arasında BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2004 yılları arasında BJK Genel Sekreterlik görevini üstlenen Ünal, 2007 yılından beri Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi’dir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve 2 kız babası olan Ünal, 25 yıldır Beşiktaş’ta yaşamaktadır.