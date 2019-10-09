Barcelona’nın 124 milyon euroluk satış planı!

La Liga devi Barcelona’nın finansal dengeleri sağlamak ve UEFA ile sorun yaşamamak için 124 milyon euroluk satış yapması gerektiği ortaya çıktı.

ESPN’de yer alan habere göre; Barcelona, bu rakamı karşılamak için Ivan Rakitic’i ve kiralık olarak Bayern Münih’te forma giyen Philippe Coutinho’yu gözden çıkardı.

Haberde; Rakitic’in bu sezon yeterince forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve Hırvat futbolcuyla Inter, Juventus ve Paris Saint-Germain’in ilgilendiği belirtildi.

Coutinho’nun ise Bayern Münih’e iyi uyum sağladığı ve Bavyera ekibinin de yıldız futbolcudan memnun kaldığı ancak satın alma opsiyonun kullanıp kullanılmayacağı yönünde bir gelişme olmadığı vurgulandı.

Brezilyalı yıldız, Bayern Münih’te 8 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Ivan Rakitic ise bu sezon Barcelona’da 6 maçta 186 dakika sahada kaldı.