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Barcelona’nın 124 milyon euroluk satış planı!
İspanya La Liga

Barcelona’nın 124 milyon euroluk satış planı!

Barcelona'nın UEFA ile sorun yaşamaması için sezon sonunda en az 124 milyon euroluk satış yapması gerektiği belirtildi.

9 Ekim 2019 09:06

La Liga devi Barcelona’nın finansal dengeleri sağlamak ve UEFA ile sorun yaşamamak için 124 milyon euroluk satış yapması gerektiği ortaya çıktı.

ESPN’de yer alan habere göre; Barcelona, bu rakamı karşılamak için Ivan Rakitic’i ve kiralık olarak Bayern Münih’te forma giyen Philippe Coutinho’yu gözden çıkardı.

Haberde; Rakitic’in bu sezon yeterince forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve Hırvat futbolcuyla Inter, Juventus ve Paris Saint-Germain’in ilgilendiği belirtildi.

Coutinho’nun ise Bayern Münih’e iyi uyum sağladığı ve Bavyera ekibinin de yıldız futbolcudan memnun kaldığı ancak satın alma opsiyonun kullanıp kullanılmayacağı yönünde bir gelişme olmadığı vurgulandı.

Brezilyalı yıldız, Bayern Münih’te 8 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Ivan Rakitic ise bu sezon Barcelona’da 6 maçta 186 dakika sahada kaldı.

Son güncelleme 09:06 | 9 Ekim 2019
barcelona coutinho Rakitic
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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