Andy Murray ile Fabio Fognini arasında gerilim: ‘Çeneni kapat’

Shanghai Masters’ta karşı karşıya gelen Andy Murray ve Fabio Fognini arasındaki tartışma, kameralara yansıdı.

32 yaşındaki Murray, 3 saat süren maçın sonunda rakibine 7-6, 2-6 ve 7-6’lık setlerle mağlup olurken mücadelenin son setinde ikili arasında tartışma yaşandı.

Üçüncü sette durum 5-5 ilerlerken Murray file önünde boş topa vuruşunu gerçekleştirdi ancak sayıyı alamadı. Murray, topa vurduğu sırada Fognini’nin bağırdığı için sayının kendisin verilmesini talep etti.

Bu sırada saha değişimi esnasında ikili arasında atışma yaşanırken Murray’in rakibine “Çeneni kapat” dediği duyuldu.

Andy Murray ve Fabio Fognini arasında gerilim! Murray file önünde topa vurmak üzereyken Fognini bağırınca Murray sinirlerine hakim olamadı. Fognini: ‘Şikayet etmekten ve bana öyle bakmaktan vazgeç’ Murray: ‘Çeneni kapat’pic.twitter.com/qHEYHgrlub — SKOR (@SozcuSkor) October 9, 2019

Fognini’nin yaptığının kural dışı olduğunu söyleyen Murray, “Daha sonra ‘Bana bakmayı kes. Neden bana bakıyorsun?’ dedi. Çünkü vuruş yaptığım sırada biri ses çıkardı” ifadelerini kullandı.

Fognini’yi hakeme şikayet eden Murray, “Hakeme şikayet etmeyi bırakmamı ve espri anlayışına sahip olmamı söyledi. Bu hareket kurallara uymuyor. Hakem konuyla ilgilenmedi. Fognini benimle uğraşmak istedi. Buna kanmamalıydım ama saha içinde benimle böyle konuşmasını istemedim” dedi.

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