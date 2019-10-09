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Andy Murray ile Fabio Fognini arasında gerilim: ‘Çeneni kapat’
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Andy Murray ile Fabio Fognini arasında gerilim: ‘Çeneni kapat’

Shanghai Masters mücadelesinde İtalyan raket Fabio Fognini ile karşılaşan Andy Murray, mücadelenin son setinde rakibiyle laf dalaşına girdi. Fognini'nin maç içindeki bir hareketine sinirlenen Murray, durumu hakeme anlattı. İkili arasında geçen laf atışması kameralara yansıdı.

SKOR DIŞ HABER 9 Ekim 2019 12:53

Shanghai Masters’ta karşı karşıya gelen Andy Murray ve Fabio Fognini arasındaki tartışma, kameralara yansıdı.

32 yaşındaki Murray, 3 saat süren maçın sonunda rakibine 7-6, 2-6 ve 7-6’lık setlerle mağlup olurken mücadelenin son setinde ikili arasında tartışma yaşandı.

Üçüncü sette durum 5-5 ilerlerken Murray file önünde boş topa vuruşunu gerçekleştirdi ancak sayıyı alamadı. Murray, topa vurduğu sırada Fognini’nin bağırdığı için sayının kendisin verilmesini talep etti.

Bu sırada saha değişimi esnasında ikili arasında atışma yaşanırken Murray’in rakibine “Çeneni kapat” dediği duyuldu.

Fognini’nin yaptığının kural dışı olduğunu söyleyen Murray, “Daha sonra ‘Bana bakmayı kes. Neden bana bakıyorsun?’ dedi. Çünkü vuruş yaptığım sırada biri ses çıkardı” ifadelerini kullandı.

Fognini’yi hakeme şikayet eden Murray, “Hakeme şikayet etmeyi bırakmamı ve espri anlayışına sahip olmamı söyledi. Bu hareket kurallara uymuyor. Hakem konuyla ilgilenmedi. Fognini benimle uğraşmak istedi. Buna kanmamalıydım ama saha içinde benimle böyle konuşmasını istemedim” dedi.

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Son güncelleme 13:45 | 9 Ekim 2019
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