Ali Koç: ‘Saha dışında Fenerbahçe – Galatasaray beraberliği olsun’

Ülker Stadı’nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına, kulüp başkanı Ali Koç, başkan yardımcısı Burhan Karaçam, M&T Group Üst Yöneticisi Alexios Mavrogenis ve yönetici Batuhan Manzakoğlu, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mariusz Sordyl ve oyuncusu Ulaş Kıyak ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic ve oyunculardan Eda Erdem Dündar katıldı.

Burada açıklamada bulunan başkan Ali Koç, saha dışındaki beraberliklerin önemine değindi.

Spor pazarlamasının her gün gelişen bir olay olduğunu belirten Koç, “Fluo şirketine hoşgeldiniz diyoruz. Fluo şirketi Türkiye’ye Galatasaray ile girdi. Bu, Fenerbahçe, Galatasaray olayı değil. Galatasaray beraberliği olmasa belki burada bu beraberlik olmayacaktı. Saha dışında yapıcı beraberlikler olmalı. Fluo da böyle oldu. Fluo, enteresan bir şirket. Çok büyüyeceklerini düşünüyorum. İnşallah bu markanın tanınmasında Fenerbahçe’nin büyük katkısı olur.” ifadelerini kullandı.

Sponsorlukların giderlerin en fazla yüzde 20’sini karşıladığını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

“Voleybol branşımızı tebrik etmek istiyorum. Bizim bütün voleybol giderlerimizin yüzde 60’ını sponsorlarımız karşılıyor. Başka hiçbir şubemiz bunun yanına bile yaklaşamıyor. Fenerbahçe USA derneğimize teşekkür etmek istiyorum. Başkan Fatih Bey aracılığıyla tanıştık. Derneklerimizin faydasını burada bir kez daha görmüş olduk. Spor okullarında kadın futbolunu başlatıyoruz. Kaza geçiren VakıfBank teknik heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.”

Başkan yardımcısı Burhan Karaçam ise sponsorlukların sayısının artmasının önemli olduğunu aktararak, “Türk sporuna, gençlerine desteği hedef almış Fenerbahçe için sponsorluklar çok anlamlı ve değerli. Güzel Ege’mizin birleştirdiği iki ülkenin çok değerli iki markası bugün sponsorluk anlaşması imzaladı. Fluo, cep telefonundan, tabletten, klima cihazlarına kadar ileri teknolojiyi yüksek kaliteyi edinmiş çok değerli bir marka. Bu anlaşmanın sadece 1 yılla kısıtlı kalmamasını diliyorum. Fenerbahçe, sadece futbolda değil birçok branşta faaliyet göstermekte.” şeklinde görüş belirtti.

M&T Group Üst Yöneticisi Alexios Mavrogenis, Fenerbahçe ailesinin bir parçası haline geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Markalarının tanıtımı için Fenerbahçe’yi tercih ettiklerini anlatan Mavrogenis, “Türkiye’deki 5. yılımız. Türkiye ekonomisi türbülanslar geçirse de bu ülkeye inancımız var. Adım adım hareket etmeye çalışıyoruz. Spor Türkiye’de çok popüler. Bizim için çok iyi bir anlaşma oldu.” dedi.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Zoran Terzic de Fenerbahçe’nin sadece Türkiye ve Avrupa’nın değil dünyanın da en büyük kulüplerinden olduğunu ifade etti. Mariusz Sordyl, bu tarz iş birliklerinin her zaman iyi olduğunu hatırlatarak, anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olacağına inandığını kaydetti.

Kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem, voleybolun Türkiye’de hakettiği değeri görmeye başladığının altını çizdi. Fluo markasının Fenerbahçe’yi seçmesinin çok önemli olduğunu aktaran Eda, “Sponsorluklar bizlere ne kadar değerli olduğumuzu hissettiriyor. Fluo markasıyla beraber bu sene inanıyorumki sahada istenilen mücadeleyi vereceğiz.” yorumunu yaptı.

Erkek voleybol takımı kaptanı Ulaş Kıyak da hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu ifade ederek, “Başarılı olmak Fenerbahçe’nin kanında var. Fluo markasıyla çok güzel bir birliktelik oldu. Voleybola desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu yolda birlikte yürüyeceğimize inanıyorum. Biz sponsorları takım arkadaşımız olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.