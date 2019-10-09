Adnan Polat: Galatasaray’da liseci zihniyet hortladı

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, TGRT Haber’de Sabri Ugan’la Maç Yeni Başlıyor programına yaptığı çarpıcı açıklamada “Mustafa Cengiz’i zor bir dönem bekliyor. Liseci zihniyet hortladı. Seçime götürmek istiyorlar” dedi.

Hakan Dede’nin sorularını yanıtlayan Polat, “Başkan Cengiz doğru bildiği yolda yürümeli. Mohaç Savaşı gibi savaş veriyor” diye konuştu.

Polat’ın yaptığı açıklamalar şöyle:

“Galatasaray’ın genel idari yapısında şu anda sıkıntı var. Çünkü camia, yönetime fazla yükleniyor. Yönetimi seçime götürmeye çalışıyor. Halbuki şu anda yönetim Mohaç Savaşı gibi bir savaş veriyor. Onlara yardımcı olmak yerine köstek olunuyor. Yine Galatasaray’ın içindeki çok küçük bir azınlık olan ‘liseci zihniyet’ yine hortladı, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bunlardan vazgeçmeleri lazım, kulübe zarar veriyorlar. Mustafa Cengiz seçilmiş, dönemini bitirmesini beklemeleri lazım.”

“YÖNETİMİ ZOR BİR DÖNEM BEKLİYOR”

“Sportif aktiviteleri etkiliyor, ekonomik aktiviteleri etkiliyor. Yani Mustafa Cengiz ve yönetimini çok zor bir dönem bekliyor ama ben ona ‘doğru bildiğin yolda devam et’ diyorum. Taraftar burada çok sağduyulu bir duruş sergiliyor ve kulübü, yönetimi destekliyor. Ben de taraftarı bu anlamda tebrik ediyorum.”

“ALTYAPIDAN FUTBOLCU ŞART”

“Alınan futbolcuların bireysel olarak çok önemli isimler olması önemli ama bunların bir ahenk içinde olup olmaması. Bunu biraz zaman gösterecek. Türk futbolu artık bence büyük paralı transferler yerine altyapıdan futbolcu ve Türk çocukları yetiştirmeye yönelmeli. UEFA Kupası ve Süper Kupa’da oynayanların üç tanesi hariç hepsi Türk’tü. Biz onların hepsini 18, 19, 20’li yaşlarında hem altyapıdan hem de diğer kulüplerden transfer etmiştik.”