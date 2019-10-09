AC Milan’da Stefano Pioli dönemi!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan, sezon başından bu yana süren kötü gidişe dur demek adına ilk hamlesini yaptı ve takımın başına Stefano Pioli’nin getirildiğini resmen açıkladı.

1965 yılında Parma’da dünyaya gelen Stefano Pioli, teknik adamlık kariyerine 1999 yılında başladı. Serie A’daki ilk teknik direktörlük deneyimini 2006 senesinde Parma’da yaşadı. Sonraki dönemlerde Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio ve Inter’i de çalıştıran Pioli, 2017 yılında Fiorentina’nın başına geçti. İtalyan menajerin son durağı ise Milan oldu.

Stefano Pioli, 2 sezon boyunca Milan’ı çalıştıracak.