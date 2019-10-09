A Milli Takım, Arnavutluk mesaisini sürdürdü

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ve Fransa ile 2 önemli karşılaşmaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. İdmana ısınma koşuları ile başlayan ay-yıldızlılar daha sonra ikili eşleşme ile topla koordinasyon hareketleri yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümü 5'e 2 top kapma ve kanat organizasyonları çalışmasıyla tamamlandı. Dün takımdan ayrı düz koşu yapan kaptan Emre Belözoğlu bugün takımla çalışırken, ay-yıldızlılarda idmanda eksik oyuncu bulunmadı. Hamit Altıntop: `Cuma günü çok büyük bir adım atabiliriz` TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı`nın Arnavutluk ile oynayacağı maç öncesinde Cuma günü öyle maçlar oynanacak ki belki çok büyük bir adım atabiliriz. Maçlar zor ama iyi bir pozisyondayız. İnşallah bu pozisyonu koruyabiliriz ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku