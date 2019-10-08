Vedat Albayrak kimdir? Vedat Albayrak nereli?

Gürcistan doğumlu olan ve ilk adı Vano Revazishvili olan Vedat Albayrak, Türk vatandaşı olarak judo milli takımımıza katılmıştır.
VEDAT ALBAYRAK KİMDİR?
Vedat Albayrak 2 Mart 1993 doğumlu judocudur. Gürcistan doğumlu olan Vedat Albayrak 81 kilo ağırlığında ve 1.77 metre boyundadır.
08 Ekim 2019
Milli judocu Vedat Albayrak`tan gümüş madalya
Brezilya´nın başkenti Brasilia´da devam eden judo grand slam müsabakalarının ikinci gününde, erkekler 81 kiloda milli sporcu Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.
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