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Vedat Albayrak kimdir? Vedat Albayrak nereli?
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Vedat Albayrak kimdir? Vedat Albayrak nereli?

Gürcistan doğumlu olan Vedat Albayrak, judo alanında yurdumuzu başarıyla temsil ediyor. Vedat Albayrak'ın yaşı ve nereli olduğuna dair detaylar merak ediliyor. Peki Vedat Albayrak kimdir?

8 Ekim 2019 10:20

Gürcistan doğumlu olan ve ilk adı Vano Revazishvili olan Vedat Albayrak, Türk vatandaşı olarak judo milli takımımıza katılmıştır.

VEDAT ALBAYRAK KİMDİR?

Vedat Albayrak 2 Mart 1993 doğumlu judocudur. Gürcistan doğumlu olan Vedat Albayrak 81 kilo ağırlığında ve 1.77 metre boyundadır.

08 Ekim 2019 Milli judocu Vedat Albayrak`tan gümüş madalya Brezilya´nın başkenti Brasilia´da devam eden judo grand slam müsabakalarının ikinci gününde, erkekler 81 kiloda milli sporcu Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:20 | 8 Ekim 2019
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OGP
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7 3 12
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5 Fenerbahçe
7 3 11
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