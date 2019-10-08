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Türkiye Arnavutluk maçını hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek
Milli Takımlar

Türkiye Arnavutluk maçını hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile yapacağı mücadelede Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak.

8 Ekim 2019 13:15

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul’da Arnavutluk ile yapacağı maçı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak.

Müsabakada Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak.

Türkiye, H Grubu’nda yaptığı 6 maçta 15 puan topladı.

Son güncelleme 13:15 | 8 Ekim 2019
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO 2020 Elemeleri Ovidiu Alin Hategan
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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