Türk sporu

Futbolda halimiz harap! Avrupa'da maç kazanamıyoruz. ‘Dünya derbisi' dedikleri maçlarda yıllardır adına futbol denilen tiyatro oynanıyor! Kulüpler batık. Başkan, teknik direktör ve oyuncular başarısızlıklarının üstünü örtmek için polemiklerle gündem değiştiriyor.

BASKETBOLDA dünya 22'incisi olduk. Çekya, Nijerya ve Tunus bizi geçti. “Avrupa'nın en iyi ligi bizde” diyen federasyon başkanımız ABD'ye yenildik diye sevindi! Elemelerde öyle rakipler var ki; olimpiyata gitme şansımız mucizelere bağlı… Lig başladı, birkaç maç dışında salonlar yine boş.

ATA sporumuz güreşin dünya şampiyonasında Japonya ve Kazakistan 8; İran, Ukrayna, Almanya ve Çin 5 olimpiyat kotası aldı. 30 sporcuyla katılan biz, Hindistan ile birlikte 4 kota… Hindistan bizden çok madalya kazandı. Rıza ve Taha dışında ‘favori' çıkaramıyoruz. Federasyon başkanımız “Türk sporunun lokomotifiyiz” dedi.

SPORUN atası atletizmde ilki 1983'te 17 dünya şampiyonası yapıldı. Toplam madalya sayımız biri altın dört. Üçü devşirme sporculardan. Yunanistan, 17 şampiyonada 22 madalya kazanırken Doha'daki son şampiyonada beşincilik gördük diye sevinenler var ama Uganda ve Estonya bizi geçti!

TENİSTE haber yapacak sporcu bulamıyoruz… Diğer branşlardaki sorunları sıralamaya yerim yok! 2020 olimpiyat yılı. 33 olimpik branş var. Sporun zirvesi… “Şu kadar madalya alırız” diyemiyoruz. Her federasyon başkanı kotaya seviniyor ama olimpiyata sporcu göndermek, Türkiye gibi bir ülkeye yetmez. Madalya, özellikle de altın, göründüğünden çok daha değerli.

KADIN voleybolu, tekvando ve karate… Aklınıza gelen “Başarılı” dediğiniz branş var mı?

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