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TFF’den Rüştü Reçber’e flaş görev!
Milli Takımlar

TFF’den Rüştü Reçber’e flaş görev!

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu.

8 Ekim 2019 13:26

Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre 46 yaşındaki eski milli kaleci, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu.

Daha önce Milli Takımlar Genel Koordinatörlüğü görevini de yapan Rüştü Reçber, Türk futbol tarihinde 120 kez ile ay-yıldızlı formayı en çok giyen isim olmuştu. Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım’ın kalesini korumuştu.

Rüştü Reçber, A Milli Takım’ın 2002’de Dünya Kupası’nda, 2003’te ise Konfederasyonlar Kupası’nda üçüncü olan, 2008’de de Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.

Son güncelleme 13:26 | 8 Ekim 2019
Rüştü Reçber Türkiye Futbol Federasyonu
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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