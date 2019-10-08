Samuel Eto’o’dan Pep Guardiola açıklaması! ‘Antrenör olarak seviyorum, birey olarak değil’

Süper Lig’de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Samuel Eto’o, kariyerine dair ilginç anekdotlar paylaştı.

Katar’ın başkenti Doha’da, 5. Aspire Academy Küresel Zirvesi’nde konuşan Samuel Eto’o, Mallorca’da beraber çalışma fırsatı bulduğu Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Luis Aragones hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

”Luis Aragones hayatıma yön verdi”

Eylül ayında futbolu bırakan 38 yaşındaki Kamerunlu efsane, Luis Aragones’in kendisi için bir baba gibi olduğunu belirterek, ”Mallorca’da oynadığım dönemde mutluydum ve rahattım. Bir gün Aragones beni ofisine çağırdı ve burada kazanabileceğim tüm tecrübeleri edindiğimi, artık daha büyük bir aşamaya geçmem gerektiğini söyledi. Daha sonra Barcelona’ya transfer oldum” dedi.

Luis Aragones’ten ilham aldığını söyleyen Eto’o, ”Eğer bir gün teknik direktör olursam tarzımı ona benzer bir biçimde modelleyeceğim. O benim için bir baba gibiydi. Hayatıma yön veren kişi Luis Aragones’ti” ifadelerini kullandı. Atletico Madrid efsanesi olarak bilinen ve İspanya Milli Takımı’yla 2008 Avrupa Şampiyonası’nı kazanan Aragones, 2008-09 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştırdı. İspanyol teknik adam 2014 yılında, 75 yaşındayken hayata gözlerini kapadı.

”Guardiola’yı antrenör olarak seviyorum, birey olarak değil”

Samuel Eto’o, Barcelona’dan eski hocası Pep Guardiola hakkında da dobra açıklamalar yaptı. Guardiola’nın teknik adamlığından övgüyle söz eden Eto’o, ”Maçı yorumlama ve gerekli mesajları size iletme konusunda Guardiola en iyisiydi. Futbolu onunla öğrendim. Guardiola’yı antrenör olarak seviyorum, birey olarak değil” dedi.