NBA’in en uzun oyuncusu Tacko Fall: ‘Bir rüyayı yaşıyorum’

NBA’de yeni sezon yaklaşırken ligin en uzun oyuncusu Tacko Fall, ilk yılında başarılı olmak için çok çalışacağını ifade etti.

Boston ile yazın “Exhibit 10” (garanti olmayan özel bir kontrat) imzalayan Senegal asıllı Tacko Fall, 7 yıl önce basketbola başladı. Bu yılın başında yapılan NBA Draft Kombinesinde ölçüleriyle (2.49 metre kol açıklığı, ayakta dururken uzanabildiği 3.11 metre ve ayakkabısız 2.29 m boy) dikkat çekti.

1995’te Dakar’da doğan Fall, 16 yaşında Amerika Birleşik Devletlerine göç etti. ABD’ye geldiğinde 2.13 boyundaki Tacko Fall, Central Florida Üniversitesi’nde oynamaya başladı. Kolej Ligi’ndeki son maçında ise NCAA 2. Tur maçında daha sonra 2019 NBA Draft’ında New orleans Pelicans tarafından ilk sırada seçilen Zion Williamson’a karşı oynadı.

Boston gives Tacko Fall a standing O in his preseason debut. Already a legend at TD Garden pic.twitter.com/OXQ95P2oq2 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 7, 2019

Fall, basketbol kariyeri için BBC Africa’dan Babacar Diarra’ya konuşurken, “Bu bir rüyanın gerçeğe dönmüş hali. Basketbola biraz geç, 16 yaşında başladım. ABD’ye gittiğimde, bir çok alternatifim vardı. Gelişimime özellikle Central Florida Üniversitesinde bir çok insan yardım etti.” dedi.

Basketbola aslında fazla uzak olmadığını söyleyen Tacko Fall, “Basketbolla ilgili çizgi filmler izledim, ancak büyükannemin basketbol aşkı beni bu spora yönlendirdi.” ifadelerini kullandı.

“BİR RÜYAYI YAŞIYORUM”

NTVSpor’da yer alan habere göre, Boston Celtics taraftarı, takımlarının Charlotte Hornets’ı 107-106 yendiği maçın son çeyreğinde oyuna giren Tacko Fall’i uzun süre alkışladı.

Amerika’ya genç biri olarak geldiğinde bu spora odaklandığını belirten 23 yaşındaki oyuncu, “Nasıl oynandığını bilmiyordum. Bir çok şey öğrenmek zorunda kaldım. Şanslıydım, bir çok insan bana yardım etti, gelişmemi sağladı” sözleriyle kendisiyle ilgilenenlere teşekkür etti.

Houston’da bir yıl kaldığını belirten dev adam, “Daha sonra Tennessee, Georgia ve oradan Florida olmak üzere bazı şehirlerde dolandım. Floradia’da da UCF’ye gittim. NBA’de oynama şansı elde etmek için için çok çalıştım. Şimdi buradayım ve bir rüyayı yaşıyorum. Şimdi basketbol hayatım oldu. Bir gün oynamazsam bu beni çılgına çeviriyor. Kendimi kutsanmış hissediyorum. Senegal’den gelen küçük bir çocuktum, 6 yıl önce basketbola başladım ve Tanrı gerçekten beni kutsamış” ifadelerini kullandı.