NBA’in en uzun oyuncusu Tacko Fall: ‘Bir rüyayı yaşıyorum’

NBA’de yeni sezon yaklaşırken ligin en uzun oyuncusu Tacko Fall, ilk yılında başarılı olmak için çok çalışacağını ifade etti.

Boston ile yazın “Exhibit 10” (garanti olmayan özel bir kontrat) imzalayan Senegal asıllı Tacko Fall, 7 yıl önce basketbola başladı. Bu yılın başında yapılan NBA Draft Kombinesinde ölçüleriyle (2.49 metre kol açıklığı, ayakta dururken uzanabildiği 3.11 metre ve ayakkabısız 2.29 m boy) dikkat çekti.

1995’te Dakar’da doğan Fall, 16 yaşında Amerika Birleşik Devletlerine göç etti. ABD’ye geldiğinde 2.13 boyundaki Tacko Fall, Central Florida Üniversitesi’nde oynamaya başladı. Kolej Ligi’ndeki son maçında ise NCAA 2. Tur maçında daha sonra 2019 NBA Draft’ında New orleans Pelicans tarafından ilk sırada seçilen Zion Williamson’a karşı oynadı.

Boston gives Tacko Fall a standing O in his preseason debut.

Already a legend at TD Garden pic.twitter.com/OXQ95P2oq2

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 7, 2019