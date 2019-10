Mustafa Cengiz: O laf sadece özel olarak Fatih Terim’e değil

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile arasında problem olduğuna dair çıkan haberlere yanıt verdi. Mustafa Cengiz daha önce kullandığı ‘herkes işini yapacak’ sözlerinin sadece özel olarak Fatih Terim’e değil aynı zamanda futbolculara da olduğunu söyledi.

İşte Mustafa Cengiz’in açıklamaları:

“Belli şer cephelerinin, tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını gerek yönetimimize, gerek hocamıza şaşkınlıkla izliyorum. Bana intikal edenlerin tamamını hukuka sevk ettik. Bu ülkede hukuk var ise bu yaratılmak isteyen algıyı kıracaktır, buna inanıyoruz. İnsanlar, hem hocamızın hem yönetimin haysiyetine, onuruna saldırıcı ve yalan beyanlar üzerine maalesef yorumlar yapmışlar. Bize intikal eden bunlar. Bunlar bizi çok üzüyor.”

“SENKRONİZE YÜZME TAKIMI DEĞİLİZ”

“Ben buradan açıklık ve netlikle ifade ediyorum. Bizim derdimiz Fatih Terim olsun. Asla bir derdimiz olmaz, onurumuz gururumuz olur. Başarılarımızın ikonu olur. Hocamızla aramızda en ufak bir problemimiz yok. Fakat, her yönetimde her başarıya giden yolda binlerce parametre içinde tabii ki yüzde 100 birlikte olmanız mümkün değil. Biz senkronize yüzme takımı değiliz. Tabii ki fikir ayrılıkları olabilir. Fakat, Fatih Hocam ile bunu çözmek için 5 dakika yeter. Karşılıklı birbirimizi dinlediğimizde birbirimizi anlamak için bu süre yeter. Çünkü biz iyi niyetli oldukça, samimi oldukça her şeyin düzeleceğine inanıyoruz.”

“BİR BARDAK SUDA YANGIN KOPARTILIYOR”

“Takımımız, hem Afrika Kupası, hem de diğer kupalarda, hem de zorunlu olarak transferlerin geç yapılmasından ötürü bir araya gelerek birlikte bir hazırlık dönemi geçirmedi. Bizim gördüğümüz bu. Açık olan bu. Henüz takımda tam olarak istediğimiz senkronize, efektif, bir kondisyon ve netice göremiyoruz. Takımımız ile birinci arasındaki puan farkı 1.5 maç. 4 puan. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Fakat, maalesef Galatasaray berabere kalınca, bir bardak suda yangın kopartılıyor. Soru sorulduğunda baktım, 4 mağlubiyet deniyor. 4 beraberliği mağlubiyet görülüyor. Rakibimiz de kim olursa olsun, küçümsemeden söylüyorum, o beraberliği galibiyet gibi algılıyor. Çok enteresan. Biz de beraberliği mağlubiyet gibi. Şimdi buradan şu sonuç çıkmasın; biz asla beraberliklere mutlu olan karakterde değiliz. Biz kesinlikle ve kesinlikle devamlı olarak başarılara, şampiyonluklara odaklanmış bir camiayız.”

“EMLAK KONUT, RİVA, FLORYA, YAPILANDIRMA…”

“Biz burada size çok samimi bir şey daha söyleyeyim. Ben konuşurken bile aklıma, yeminle söylüyorum, hocamızla ilgili bir sorun gelmiyor. Biz yönetim olarak haftalardır diyebilirim, hele son 1 haftada çok çok yoğun bir şekilde, Emlak Konut sorunu, Riva sorunu, Florya Sorunu, yapılandırmanın nihai imzalarının sorunu, onlarla tahmin edemeyeceğiniz yoğunlukta uğraşıyoruz, çözümlemeye çalışıyoruz. Hem de devletimiz, hem diğer kurumlar, hem bankalar birer taraf. Bu 4-5 grubu bir araya getirip fikir birliği ile çözümler aramak, bizim için çok önemli.”

“BİR TEK ORADA BİR İŞGAL VAR”

“Bizim için şu anda Florya’yı tekrar kazanmak çok önemli. Bizim için tarihi bir olgu olduğuna inanıyoruz. Bizim için takımı da olumlu şekilde etkileyecek bir etken. İki sahayı yeniden yapmamız ve düzenlememiz gerekir. Bunun da adımlarını atacağız. Alternatif olarak sakın Kemerburgaz’dan vazgeçtiğimizi söylenmesin. Kemerburgaz’ın tefrizlerini, imar planlarını, tevhidlerini yaptık. Bitirdik. Bir tek orada bir işgal var. Eninden sonunda oradaki işgalci oradan çıkacak, ruhsatı yok çünkü. Biz inşallah Riva projesi de devam ederek Galatasaray’ı en iyi duruma getirmeye çalışacağız. Bizim bütün çabamız bu.

“HOCAMIZA HİÇBİR MÜDAHALE ETMEYİZ”

“Hocamızın, ki çok değerli ve dünya çapında bir hocamızdır Fatih Hocamız, bütün takım üzerinde istediği gibi sakatlıklar, senkronizasyonlar, cezalar tamamlandığı zaman, ki bu bir süreç. Ben şahsen yaşadım bunu. Kendilerinin emeklerini, çalışmalarını bizzat yaşamış bir insanım. Biz hocamıza hiçbir müdahale etmeyiz. Tüm branşlarda etmeyiz, bir de Fatih Hocamıza hiç etmeyiz. Biz hocamızın değerini biliyoruz. Onun değerinin futbolcular tarafından da tamamen kavranarak sahada ölümüne mücadele eden bir Galatasaray olmasını diliyoruz. Söyleyeceklerim bu.”

“BU LAF SADECE HOCAYA DEĞİL”

“Herkes işini yapacak.” sözlerine dair görüşü sorulan Mustafa Cengiz şu cevabı verdi:

“Açıkça söylüyorum, bunu söylerken bile aklımda Emlak Konut, Ziraat Bankası, Denizbank ile yapacağımız görüşmeler var. Bizim yönetimimiz futbolculara ve teknik heyete, mali, idari ve fiziki şartları hazırlamakla vazifeli. Teknik heyet, futbolcuları maça hazırlamakla, stratejik ve taktiksel planlarını yapmakla görevli, futbolcular da sahada mücadele etmekle görevli. Ben kimseyi kırmadan, hedef almadan herkese bunu söylüyorum. Bu laf özel olarak sadece hocaya değil. Ben zaten orada hocamıza, futbolcularımıza destek olun, kenetlenin dedim. Buradan bir mana çıkararak, ‘Vay efendim bir çatışma var’ diyerek Galatasaray’ı yıpratmaya çalışmak boşuna gayrettir. Buradan bunu yapmak isteyenlere söylüyorum, buradan size ekmek yok. Bu kadar söyleyebilirim.