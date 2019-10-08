Milan, Giampaolo’nun görevine son verdi!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da forma giydiği İtalya Serie A ekibi Milan, teknik direktör Marco Giampaolo’nun görevine son verdi.

Serie A’daki son 4 maçının 3’ünü kaybeden Milan’da başarısızlığın faturası, 19 Haziran’da 2+1 bir yıllık sözleşme imzalanan Giampaolo’ya kesildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki İtalyan teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Milan, 7. haftası tamamlanan Serie A’da, lider Juventus’un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor. Giampaolo, 2004’te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı. MAÇ SONUCU | Inter 1-2 Juventus | İtalya Serie A İtalya Derbisi ile Serie A`da 7. hafta sona erdi. Sezona 6`da 6 ile başlayan Inter, konuğu Juventus`a 2-1 mağlup oldu ve hem namağlup unvanını kaybetti hem de zirveyi Juve`ye bıraktı. İlgili Haberi Oku