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Michel Bastos futbolu bıraktı
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Michel Bastos futbolu bıraktı

Brezilyalı futbolcu Michel Bastos, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.

8 Ekim 2019 16:16

Son olarak Brezilya’nın America Mineiro takımında oynayan 36 yaşındaki Michel Bastos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, emekli olduğunu duyurdu.

Michel Bastos, kariyeri boyunca forma giydiği kulüplere minnet duyduğunu belirterek, “Çocukken futbol oynayan babamı görür ve onun gibi olmak isterdim. Sonrasında hayal edebileceğimin bile ötesine ulaştım. Futbolun hayatıma kazandırdıklarını kelimelerle anlatamam fakat veda etme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Michel Bastos, serbest vuruşlardaki yeteneği ile de tanınıyordu.

Hollanda’da Feyenoord, Fransa’da Lille, Olympique Lyon, Almanya’da Schalke 04, İtalya’da Roma, ülkesinde Gremio, Sao Paulo ve Palmeiras gibi takımlarda forma giyen sol kanat oyuncusu Bastos, Brezilya Milli Takımı’nda ise 10 defa görev yaptı.

Son güncelleme 16:16 | 8 Ekim 2019
brezilya michel bastos
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