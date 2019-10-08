Mehmet Demirkol: ‘Tartışmayı Fatih Terim başlattı, Mustafa Cengiz devam ettiriyor! Dışarıdan dahil olan yok ki!’

Galatasaray’da Fatih Terim ve Mustafa Cengiz’in üst üste açıklamaları gündeme damga vururken Mehmet Demirkol da beIN Manşet adlı programda konuyu değerlendirdi. Demirkol, “Bütün bu konuşmalar ve tartışmalarda dışarından kimse dahil olmadı. Fatih Terim bir şey söyledi, Mustafa Cengiz bir şey söyledi. Yorumlar yapılıyor elbette. Yorumların sebebi de tıpkı Fatih Hoca’nın Kayserispor maçı sonrası söylediklerinde olduğu gibi bazı şeyleri muğlakta bırakmasından. Bu kadar ciddi cümleleri söylerseniz insanlar da ‘Acaba kim? Abdurrahim Albayrak mı, Mustafa Cengiz mi vs.’ bir isim ararlar bundan daha normal bir şey yok” dedi.

Mustafa Cengiz: O laf sadece özel olarak Fatih Terim`e değil Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, basında son dönemde yer alan haberlere ve Fatih Terim ile sorun yaşandığına dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi, Cengiz, ``Tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını gerek yönetimimize, gerek hocamıza şaşkınlıkla izliyorum` dedi. İlgili Haberi Oku

Demirkol, “Dışarıda kimse bir şey yapmadı. Mustafa Cengiz’le Fatih Hoca konuştu sadece. Çizgiyi aşan bir yorum varsa da seyretmeyin, okumayın yahu! Veya eleştirinin sınırlarını aştılarsa mahkemeye verin. Hakaret, iftira, küfür, yalan varsa mahkemeye giderler. Tartışmayı Fatih Terim başlattı, Mustafa Cengiz devam ettiriyor. Dışarıdan dahil olan yok ki!” diye konuştu ve görüşlerini şöyle dile getirdi:

‘Fatih Hoca bir şey diyecek ve duymayacak mıyız!’

“Hakemin kararları ve takımın mağduriyetinin konuşulduğu esnada Fatih Terim ‘Biraz da ceza almayanlar konuşsun’ diyorsa, işin bağlamında, bu konuda Fatih Terim’in tarafında olup konuşamayanlar anlaşılır. Bundan daha doğal bir şey yok. Kim olabilir? Fatih Hoca bir şey söylüyor. Birileri muhatabını tahmin ediyor… Fatih Hoca bir şey söyleyecek ve biz duymayacak mıyız? Fatih Terim de konuşulsun diye bu açıklamaları yapıyor muhtemelen.” `Fatih Terim`i Galatasaray`dan yollamak istiyorlar` Galatasaray'ın Eski Yöneticilerinden Turgay Kıran, sarı-kırmızılıların gündemine dair çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Yönetimin, teknik direktör Fatih Terim'i yollamaya çalıştığını ifade eden Kıran, ”Mustafa Cengiz ve arkadaşları, ‘Biz bu işi yapamıyoruz' diyerek kulübü seçime götürmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku