Lucescu’nun menajerinden flaş açıklama! Dinamo Moskova ile görüşmeler başladı…

Türkiye’de daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’ı çalıştıran Rumen teknik adam Lucescu Rusya ekibi Dinamo Moskova ile temasa geçti. 74 yaşındaki Lucescu’nun menajeri Arkady Zaporozhan yaptığı açıklamada: “Dinamo Moskova bizimle temasa geçti. Görüşmeler yaptık. Kulübün hedefleri ve planları hakkında konuştuk. Kulüp, Lucescu'yu projenin bir parçası olarak düşünüyor” dedi.

‘GÖRÜŞMELER BAŞLADI’

Lucescu'nun Zenit Petersburg tecrübesinin kötü sonlandığını da ifade eden Zaporozhan, “Rus futbolunda yarım kalan bir işi var. İntikam istiyor. Elbette iyi anlamda. Zenit'te yaşadıklarını kariyeri için bir kaza olarak değerlendirebiliriz. Mircea uzun süredir Dinamo Moskova'yı takip ediyor. Görüşmeler ise birkaç gün önce başladı” diye konuştu.

‘SON KARARINI BEKLİYORUZ’

Lucescu'nun iyi derecede Rusça bilmesini ve Rus futbolcuları yakından tanımasını avantaj olarak nitelendiren menajer, bunları göz önüne alınca deneyimli teknik adamın rahatlıkla Dinamo Moskova'ya uyum sağlayacağını söyledi.

Zaporozhan anlaşmadan bahsetmek için henüz erken olduğunu da eklerken, “Kulüp, başka teknik direktörlerle de görüşüyor mu açıkçası bilmiyoruz. Biz hedeflerimizi koyduk. Dinamo'nun teklifini kabul etmeye hazırız. Lucescu'nun yaşı, hocalığı için sorun teşkil etmiyor. O gayet enerjik durumda ve çalışmaya hazır. Artık Dinamo Moskova'nın son kararını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.