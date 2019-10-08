Ibrahimovic’in heykeli Malmö şehrine dikiliyor

MLS ekiplerinden LA Galaxy’de oynayan 37 yaşındaki yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic’in heykeli dikiliyor. Doğduğu şehir Malmö’ye dikilecek olan heykel, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerinin ilk adımlarını attığı sahanın hemen dışında yer alacak.

İsveç Futbol Federasyonu’nun hediyesi olan heykel, geçtiğimiz 1-2 yıldan beri yapım aşamasındaydı. Bronz heykelin yaklaşık 2.7 metre boyunda ve 500 kilo ağırlıkta olduğu belirtildi.

Malmö’nün eski ve yeni stadyumunun tam ortasında yer alacak heykelin açılışına herkesi davet eden Ibrahimovic twitter’dan bir paylaşım yaptı.

Zlatan Ibrahimovic, İsveç’te yapılan heykelinin açılış töreni için öğrenciler için ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Açılış için Malmö’ye gelen yıldız oyuncunun uzun süredir yapımı devam eden heykeli saatler sonra yerini alacak.

Malmö/Sverige Vi ses imorgon, tisdag kl 15.00 på Malmö stadion för avtäckning av statyn. Zlatan ger ledigt till alla ungdomar från malmö skolor att delta under ceremonin! — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 7, 2019