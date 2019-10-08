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Ibrahimovic’in heykeli Malmö şehrine dikiliyor
Dünyadan Futbol

Ibrahimovic’in heykeli Malmö şehrine dikiliyor

LA Galaxy forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in heykeli, ülkesi İsveç'in Malmö şehrine dikiliyor. Yıldız oyuncu twitter'dan yaptığı paylaşımda öğrencilerin törene ücretsiz erişim sağlayabileceğini yazdı.

SKOR DIŞ HABER 8 Ekim 2019 15:14

MLS ekiplerinden LA Galaxy’de oynayan 37 yaşındaki yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic’in heykeli dikiliyor. Doğduğu şehir Malmö’ye dikilecek olan heykel, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerinin ilk adımlarını attığı sahanın hemen dışında yer alacak.

İsveç Futbol Federasyonu’nun hediyesi olan heykel, geçtiğimiz 1-2 yıldan beri yapım aşamasındaydı. Bronz heykelin yaklaşık 2.7 metre boyunda ve 500 kilo ağırlıkta olduğu belirtildi.

Malmö’nün eski ve yeni stadyumunun tam ortasında yer alacak heykelin açılışına herkesi davet eden Ibrahimovic twitter’dan bir paylaşım yaptı.

Zlatan Ibrahimovic, İsveç’te yapılan heykelinin açılış töreni için öğrenciler için ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Açılış için Malmö’ye gelen yıldız oyuncunun uzun süredir yapımı devam eden heykeli saatler sonra yerini alacak.

Son güncelleme 15:16 | 8 Ekim 2019
açılış heykel Ibrahimovic malmö
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