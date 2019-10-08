Guardiola yıldız isme patladı: Bacakların nerede?

İngiltere Premier Lig’de son iki yılın şampiyonu Manchester City, sahasında Wolverhampton karşısında şok bir yenilgi aldı. Evinde oynadığı maçı 2-0 kaybeden Manchester City’de Menajer Pep Guardiola’nın soğukkanlılığını kaybettiği iddia edildi. Pep Guardiola ile David Silva’nın arasının iyi olmadığı öğrenildi.
Wolverhampton ile oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında oyundan alınan David Silva ile özel olarak konuşan Guardiola’nın, İspanyol yıldızın performansından memnun olmadığı belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Guardiola, David Silva ile yaptığı görüşmede soğukkanlılığını koruyamadı. David Silva’ya tepki gösteren Guardiola “Bize yeterince koşu katkısı vermiyorsun. Ayakların nerede?” şeklinde bağırarak konuştuğu ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından Guardiola ve David Silva’nın nasıl bir tutum sergileyecekleri merak konusu oldu. David Silva’nın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği, Guardiola’nın da 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasında ısrarcı olmayacağı dedikoduları artmaya başladı.
Manchester City’nin efsane oyuncularından birinin de David Silva’nın sezon sonu takımdan ayrılacak ilk isim olacağını doğruladı.