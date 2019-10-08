Guardiola yıldız isme patladı: Bacakların nerede?

İngiltere Premier Lig’de son iki yılın şampiyonu Manchester City, sahasında Wolverhampton karşısında şok bir yenilgi aldı. Evinde oynadığı maçı 2-0 kaybeden Manchester City’de Menajer Pep Guardiola’nın soğukkanlılığını kaybettiği iddia edildi. Pep Guardiola ile David Silva’nın arasının iyi olmadığı öğrenildi.

Wolverhampton ile oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında oyundan alınan David Silva ile özel olarak konuşan Guardiola’nın, İspanyol yıldızın performansından memnun olmadığı belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Guardiola, David Silva ile yaptığı görüşmede soğukkanlılığını koruyamadı. David Silva’ya tepki gösteren Guardiola “Bize yeterince koşu katkısı vermiyorsun. Ayakların nerede?” şeklinde bağırarak konuştuğu ifade edildi.

MAÇ ÖZETİ İZLE | Manchester City 0-2 Wolverhampton | Premier Lig 8. hafta İngiltere Premier Lig 8. hafta karşılaşmasında Manchester City deplasmanına konuk olan Wolverhamtpon, son anlarda bulduğu kontra atak golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı ve güçlü rakibine büyük bir darbe indirdi. Perşembe günü Vodafone Park`taki maçta Beşiktaş`ı uzatmalarda bulduğu golle yenen Wolverhampton, iyi formunu sürdürmeyi başardı. İşte Manchester City Wolverhamtpon maç özeti... İlgili Haberi Oku

Bu gelişmenin ardından Guardiola ve David Silva’nın nasıl bir tutum sergileyecekleri merak konusu oldu. David Silva’nın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği, Guardiola’nın da 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasında ısrarcı olmayacağı dedikoduları artmaya başladı.

Manchester City’nin efsane oyuncularından birinin de David Silva’nın sezon sonu takımdan ayrılacak ilk isim olacağını doğruladı.