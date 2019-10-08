Galatasaray’ın eski başkanları Mustafa Cengiz-Fatih Terim gerilimini değerlendirdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Gençlerbirliği maçı sonrası “Biraz da ceza almayanlar konuşsun” ifadelerinden sonra Mustafa Cengiz “Herkes işini yapsın” diyerek Galatasaray'daki polemiği gözler önüne sermişti.

Eski başkanlar, yönetim ile hoca arasındaki sorunları SÖZCÜ'ye değerlendirdi

Faruk Süren: Fatih Hoca'nın sözleri, geçmişe dönük bir üzüntü. Yönetim, yapması gereken her şeyi hocaya bırakıyor. Mustafa Cengiz'in konuşması ve “İşini yapsın” demesi yanlış. Terim'siz hiçbir şey yapamazlar. Çünkü futbol adına bildikleri bir şey yok. Bu polemiğe girmeye de gerek yok. Yönetimin hoca ile diyaloğa girmesi saçma. Herkesin görevini yapması gerekir ama görevini yapmayan Fatih Hoca değil!

Duygun Yarsuvat: Bu işler zaman gerektirir. Sarı- kırmızılı camianın ne yapması gerektiğini üyeler çok iyi biliyor. Zamanı gelince yapacaktır. Bundan önce yaptı ama kapının arasına ayağını soktu. Camia “Git” dedi. Gitmiyor!

Alp Yalman: Yönetim ile teknik heyet arasında iletişim kopukluğu yok. Bu diyaloğu kalkıp başka bir yere taşımak Galatasaraylıların yararına değil. Fatih Hoca haklı olduğu şeyleri söylediğinde bile TFF ceza veriyor. Tabii herkes susarsa birinin bir şey söylemeli.

Mehmet Demirkol`dan Fatih Terim yorumu: `Mesleki depresyonda...` Mehmet Demirkol, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`in Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarını ve genel olarak son dönemdeki açıklamalarını yorumladı. Demirkol, Fatih Terim her şeyden şikayet ediyor, kendinden bile şikayet ediyor. `Ben de hata yapabilirim` diyor. Kendi sınırları içinde bu bir bunalım. Mesleki açıdan bir depresyon şikayeti her şeyden, herkesten şikayet etmek... Demek ki içinde bulunduğu durum gerçekten zor dedi. İlgili Haberi Oku