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Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Altay Bayındır!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Altay Bayındır!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği 21 yaşındaki kaleci Altay Bayındır, genç yaşına rağmen sergilediği performansla teknik ekibin takdirini kazanmış durumda.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 8 Ekim 2019 09:33

Kanarya’nın genç kalecisi Altay Bayındır, her maç performansının üzerine koyarak devam ediyor.

Ligin ilk 7 haftasında kalesine gelen 25 şutun 7'si gol olan Altay, yüzde 73 kurtarış yüzdesiyle ilk sıralarda yer alıyor. 7 maçın 2'sinde kalesini kapatan başarılı kaleci, ceza sahası dışından çekilen 9 şutta da gole izin vermedi.

Yediği gollerin tamamını ceza sahası içindeki şutlarda yiyen Altay'ın bu alanda 16 şutun 9'unu kurtardı. Antrenör Alper Boğuşlu, refleks çalışmasının da karşılığını almaya başladı.

Yanal da Altay için “Olgunluğu 40 yaşında” dedi.

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Son güncelleme 09:33 | 8 Ekim 2019
Altay Bayındır ersun yanal Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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