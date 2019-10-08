Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Altay Bayındır!

Kanarya’nın genç kalecisi Altay Bayındır, her maç performansının üzerine koyarak devam ediyor.
Ligin ilk 7 haftasında kalesine gelen 25 şutun 7'si gol olan Altay, yüzde 73 kurtarış yüzdesiyle ilk sıralarda yer alıyor. 7 maçın 2'sinde kalesini kapatan başarılı kaleci, ceza sahası dışından çekilen 9 şutta da gole izin vermedi.
Yediği gollerin tamamını ceza sahası içindeki şutlarda yiyen Altay'ın bu alanda 16 şutun 9'unu kurtardı. Antrenör Alper Boğuşlu, refleks çalışmasının da karşılığını almaya başladı.
Yanal da Altay için “Olgunluğu 40 yaşında” dedi.