EuroLeague maçları ne zaman? EuroLeague 2. hafta fikstürü…

EuroLeague’de temsilcilerimiz ilk maçlarda mağlubiyet aldı. Anadolu Efes, EuroLeague’de sezon açılışı maçında Barcelona’ya sahasında 74-64’lük skorla yenildi. Euroleague’in ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid’e 81-77’lik skorla mağlup oldu. İşte bu haftanın fikstürü ve detaylar…

EUROLEAGUE 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

EuroLeague’de bu hafta Fenerbahçe perşembe günü akşam saat 20:00’da Kızılyıldız’la karşılaşacak. Anadolu Efes ise cuma günü 20:30’da Alba Berlin’i ağırlayacak. Diğer maçlar ise şu şekilde;

EUROLEAGUE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana sahne olan Final Four finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova’ya mağlup olarak turnuvayı ikincilikle tamamlamıştı. Bu sezon da ülkemizi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek. Euroleague’de maçlar beIN Sports kanallarından yayınlanacak.