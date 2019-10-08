Elazığspor’un Marvin Zeegelar’a ödeyeceği tutar belli oldu

2012-2014 yılları arasında Elazığspor'un Süper Lig kadrosunda yer alan Hollandalı Marvin Zeegelar’ın FIFA nezdinde kulüp aleyhine açtığı dava sonuçlandı. FIFA’nın verdiği karar doğrultusunda Elazığspor'a herhangi bir transfer yasağı uygulanmayıp, 70 bin 142 Euro para cezası verildi. Marvin Zeegelar 300 bin Euro talep etmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, Marvin Zeegelaar dosyasıyla ilgili davanın sonuçlandığını ve gösterdikleri mücadele sonucunda önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi . Başkan Selçuk Öztürk açıklamasında, “Kulübümüzde daha önce forma giyen Marvin Zeegelaar dosyası bugün itibariyle sonuçlanmış bulunmaktadır. Dönemin yöneticilerinin takipsizliğinden dolayı söz konusu futbolcu ve avukatı kulübümüzden 300 bin Euro talep etmiş aksi takdirde kulübümüzün iki dönem transfer yasağına çarptırılmasını istemişlerdi. Şahsım tarafından bizzat Kulüp Avukatımız Cenk Gündoğdu, İsviçre’ye gönderilerek bugün görülen davaya fiziki olarak katılımı sağlanmıştır. Kulübümüz lehine düzenlenen dokümanlar FIFA’da mahkemeye sunulmuş ve verilen mücadeleler sonucunda kulübümüzün herhangi bir transfer yasağı cezası almadığı kulüp avukatımıza tebliğ edilmiştir. Ayrıca yine söz konusu dava sonucunda futbolcu ve avukatının kulübümüzden daha önce talep ettiği 300 bin Euro yerine FIFA sadece kulübümüzü 70 bin 142 Euro para cezası ile sınırlandırdığını bildirmiştir. Verdiğimiz mücadeleler sonucunda böylelikle kulübümüz 229 bin 858 Euro (1 milyon 476 bin TL) ödemekten kurtulmuştur. Bugün tarafımıza tebliğ edilen bu müjdeli haberi de siz değerli kamuoyuyla paylaşmak istiyorum” dedi.