Efsane Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger futbolu bıraktı

Almanya’nın ve Bayern München’in efsanesi Bastian Schweinsteiger, emeklilik kararı verdi…

Altyapısından yetiştiği Bayern Münih’te 16 yıl forma giyen tecrübeli futbolcu Schweinsteiger, Twitter’dan yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını açıkladı.

2017’den beri MLS ekiplerinden Chicago Fire’da top koşturan tecrübeli isim, bu sezon oynadığı 30 maçta 1 gol 3 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

2016’da Milli Takım kariyerini noktalayan Schweinsteiger 2004 yılından bu yana giydiği milli formaya Finlandiya ile oynadıkları hazırlık maçında gözyaşları ile veda etmişti

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Almanya Milli Takımı ile 121 maça çıkan tecrübeli oyuncu 24 gol atmıştı. Alman devi Bayern Münih ile ise 500 maç 68 gol 100 asist, Manchester United ile 35 maç 2 gol ve 2 asist ile oynamıştı.

Kariyerinde 1 kez yılın futbolcusu ödülü kazanan Alman oyuncu 1 Dünya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 İngiliz Kupası, 1 İngiliz Lig Kupası şampiyonluğu, 8 Almanya Ligi şampiyonluğu, 7 Almanya Kupası şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 2 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu kazanmıştı.

The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!

Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019