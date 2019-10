Dorukhan Toköz’den taraftarlara mesaj: ‘Sizlere söz veriyorum…’

View this post on Instagram

Ameliyatım gayet başarılı geçti ; öncelikle ailem hocalarım başkanım yönetim kurulumuz yakınlarım yanımdan ayrılmayan telefonumu susturmayan dostlarıma , Doktorum Sarper Çetinkaya'ya takım arkadaşlarım milli takımımız ve futbolcu dostlarıma Ülkemizin güzel camialarına mesaj atan güzel dileklerde bulanan dua eden taraftarımız ve sayısız güzel insana ayrı ayrı sonsuz teşekkür ederim iyi ki varsınız beni daha güçlü kılıyorsunuz tek tek cevap veremediğim için üzgünüm inşAllah eskisinden daha iyi bir şekilde döneceğim en azından dönmek için her şeyimi vereceğim sizlere bunun için söz veriyorum! “Sizin hayır sandığınızda şer; Şer sandığınız şeyde hayır vardır ALLAH (C.C) bilir siz bilemezsiniz!” Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.