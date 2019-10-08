SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Trump’tan kritik tweet: Erdoğan’la buluşmanın tarihini verdi
Denizlispor Yücel İldiz’in görevine son verdi!
Denizlispor

Denizlispor Yücel İldiz’in görevine son verdi!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denzilispor, Teknik Direktör Yücel İldiz yollarını ayırdı.

8 Ekim 2019 15:56

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz'e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı.

Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba'nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, “Teknik direktörümüz Yücel İldiz’in sözleşmesinin tek taraflı fesih edilmesine karar verilmiştir. Sayın İldiz’e kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder, profesyonel hayatında başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.

Denizlispor, 15 Ekim 2018’de göreve getirilen teknik direktör İldiz yönetiminde Süper Lig’e çıkmış ve bu sezon geride kalan 7 karşılaşmada 8 puan alarak 13. sırada kaldı.

07 Ekim 2019 Yücel İldiz dinlenecek Denizlispor`da yönetim, teknik direktör Yücel İldiz`i dinleyecek. Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye `Haydi güle güle.` deme şansımız yok dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:18 | 8 Ekim 2019
Yücel İldiz Yukatel Denizlispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ