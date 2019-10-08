Denizlispor Yücel İldiz’in görevine son verdi!

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz'e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı.
Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba'nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, “Teknik direktörümüz Yücel İldiz’in sözleşmesinin tek taraflı fesih edilmesine karar verilmiştir. Sayın İldiz’e kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder, profesyonel hayatında başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.
Denizlispor, 15 Ekim 2018’de göreve getirilen teknik direktör İldiz yönetiminde Süper Lig’e çıkmış ve bu sezon geride kalan 7 karşılaşmada 8 puan alarak 13. sırada kaldı.
Teknik Direktörümüz Yücel İldiz'in sözleşmesinin tek taraflı olarak kulübümüzce fesih edilmesine karar verilmiştir.
Takımımızı Süper Lig’e yükseltme başarısını gösteren Yücel İldiz ve değerli ekibine yürekten teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/YazWlNWY2P
— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor_) October 8, 2019