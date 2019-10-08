Bu ‘Fırtına’ çok başka! Trabzonspor’dan rekor başlangıç…

Çaykur Rize'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 7 haftada 12 puan toplayarak son 6 sezondaki en iyi performansını ortaya koydu, gol yollarında da rekor kırdı.

Süper Lig´de çıktığı son 19 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran bordo-mavililer, hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda bulunuyor.

Söz konusu periyotta attığı 40 golle maç başına 2.1 gol ortalamasını tutturan bordo-mavililer, ayrıca 2019-20 sezonunda da geride kalan 7 haftalık bölümde 16 gol atan Yeni Malatyaspor'un ardından 13 gollü Alanyaspor ile birlikte ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.

Ünal Karaman`ın motivasyon konuşması yayınlandı: `Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum...` Süper Lig`in 7. haftasında Çaykur Rizespor`u 2-1 yenen Trabzonspor, Twitter hesabından teknik direktör Ünal Karaman`ın soyunma odasındaki motivasyon konuşmasını paylaştı. İlgili Haberi Oku