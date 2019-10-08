Bafetimbi Gomis: İstanbul’da yaşamayı düşünüyorum

Galatasaray’ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fransız basınına özel açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki golcü oyuncu sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirirken, yeni transferler hakkında da yorum yaptı.

Türkiye’nin en büyük kulübünün Galatasaray olduğunu söyleyen Gomis, “Galatasaray’a geldiğimde yöneticiler bana, ‘Sen 1 verirsen taraftar 2 verir’ demişti. Bu sözü hiç unutmadım ve gerçekten de öyle oldu. Sevildiğimi her zaman hissettirdiler, ben de onları çok seviyorum. Türkler gerçekten iyi insanlar. Türkiye’de 3 büyük kulüp var, beni bu üç takımın taraftarları da sevdi diyebilirim. Fakat Galatasaray aralarında Avrupa’da kupa kazanan tek takım, haliyle de en büyüğü” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın çok farklı bir kulüp olduğunu anlatan Fransız oyuncu, ”Galatasaray’da çok büyük ve farklı bir takım gerçekten. Seri ve Nzonzi’ye neden orada olduklarını sorarsanız, inanın sebeplerini anlatacaklar. Çok farklı bir yer. PSG maçında Seri ve Nzonzi ikilisini izledim. Türkiye Ligine tüm saygımla, bu ikilinin çok daha iyi yerlerde oynayabileceğini düşünüyorum. Galatasaray biraz tutuk başladı fakat her şey çok daha iyi olacaktır” dedi.

Falcao’nın sarı-kırmızılılarla anlaşmadan önce kendisiyle görüştüğünü söyleyen Gomis, “Galatasaray 30 milyon taraftarı olan bir kulüp. İnanın orada yaşadıklarımı her futbolcunun bir gün gidip yaşamasını isterim. Falcao ile bir görüşmemiz oldu transferi öncesinde” ifadelerini kullandı.

Futbol hayatını noktaladıktan sonra İstanbul’da yaşamak istediği belirten golcü oyuncu, “Galatasaray’ın bu denli güçlü isimleri takıma çekebilmesi çok önemli ve güzel bir durum. İstanbul'u ben de çok seviyorum, bir ayağım hala orada. Kariyerimi sonlandırdıktan sonra da orada yaşamayı düşünüyorum.” dedi.

Bafetimbi Gomis 2018 yılında 6 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray’dan Al Hilal’a transfer olmuştu. Fransız oyuncu sarı-kırmızılı formayla çıktığı 42 karşılaşmada 32 gol atıp 6 tane de asist yaptı.