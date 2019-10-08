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Milli Takımlar

A Milli Takım’dan Dorukhan’a ziyaret! Hastanede duygusal anlar…

A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, ameliyat edilen Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti. Dorukhan, Güneş ve Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı.

8 Ekim 2019 11:07

A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcumuz Dorukhan Toköz’e ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

Acıbadem Fulya Hastanesi’nde gerçekleşen ziyarette, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, tedavisi birkaç ay sürecek 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti ve acil şifalar diledi. Dorukhan, Güneş ve Belözoğlu’nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.

07 Ekim 2019 Dorukhan gözyaşlarına boğuldu Burak teselli etti Süper Lig`de oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz`ü hastanede takım arkadaşları teselli etti. Burak Yılmaz genç futbolcuya sarılarak moral verdi. İlgili Haberi Oku

Milli Takım’daki takım arkadaşları ve antrenörleri, Dorukhan’a ve babası Mustafa Toköz’e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp Arnavutluk ve Fransa maçları için Riva’da devam eden kampa geri döndü.

Son güncelleme 11:13 | 8 Ekim 2019
dorukhan milli takım sakatlık
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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