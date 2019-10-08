4 kıtadan 1500’ü aşkın sporcu Bodrum Maratonu’nda buluştu

‘Bu Yarışın Yıldızı Sensin” mottosu ile bu yıl ikincisi düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu, Bodrum Belediyesi ve Çağdaş Holding'in ana sponsorluğunda düzenlendi.

Belediyesi ve Çağdaş Holding'in ana sponsor olarak destek verdiği Bodrum Yarı Maratonu 4 kıta/10 ülkeden 1.558 sporcuyu ağırladı. 4 Ekim 2019 Cuma akşamı “Club Catamaran Spor Festivali” ile başlayan etkinlik, Cumartesi günü; “TED Bodrum Koleji Minik Mandalinalar Koşuyor”, “BeatBodrum”, “Spor Söyleşileri”, “Makarna Partisi” ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Pazar sabahı Bodrum Belediye Meydanı'nda start alan 21K, 10K ve 5K yarışmacıları Bodrum’un tarihi ve doğal güzellikleri arasında yarışmanın keyfini yaşadı. Tüm sporculara başarılar dileyen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz “Centilmence, kardeşçe, dostça, hak edenin kazandığı bir yarış olsun” temennisi ile yarışın startını verdi.

SERAMİK MADALYALAR TAKDİM EDİLDİ

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz’ın start atışı ile, ilk olarak 21K, ardından 10K ve 5K kategorisinde yarışan sporcular yarışa başladı. Renkli görüntüler arasında devam eden maratonda sporcular kendi kategorilerindeki parkuru tamamlayarak Bodrum Bandosu'nun çaldığı marşlar ve destek tezahüratları arasında maratonu tamamlamanın mutluluğunu yaşadılar. Parkuru tamamlayan sporculara Bodrum Sağlık Vakfı öğrencileri tarafından hazırlanan, üzerinde ‘Bu yarışın yıldızı sensin’ mottosunun yer aldığı yıldız şeklindeki seramik madalyalar takdim edildi. ERKEKLERDE YABANCILAR, KADINLARDA TÜRKLER

Bodrum’un tarihi atmosferinde start alan 21 kilometrelik yarı maratonda birinciliğe erkeklerde Fetene Alemu, kadınlarda Rumeysa Coşkun ulaşırken, 10K kategorisinde erkeklerde Stoyen Nikolaev, kadınlarda Ceren Yılmaz birinci oldu. 5K kategorisinde ise, erkeklerde Hristiyan Stoyanov, kadınlarda Rahime Tekin parkuru en hızlı tamamlayan isimler oldu.