2017’de Galatasaray’ı eleyen Östersunds iflasın eşiğinde!..

2017-2018 sezonunun başında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda temsilcimiz Galatasaray’ı eleyerek gündeme gelen aynı sezon gruptan çıkmayı başarıp 2. Tur’da güçlü Arsenal’a boyun eğse de Emirates’te 2-1 kazanarak büyük bir sürprize imza atan İsveç temsilcisi 2 yıl sonra iflasın eşiğine geldi.

Kısa vadede 10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 5.8 milyon TL) toplamda ise 15 milyon İsveç Kronu bulması gereken Östersunds, bir kampanya başlattı. İsveçli bir iş insanı olan Curt Sillström’un yüklü miktarda hisse aldığı açıklanırken takımın Galatasaray’ı elediği dönemdeki teknik direktörü olan ve şu an Brighton’ı çalıştıran Graham Potter ve yardımcıları Billy Reid, Kyle Macaulay ve Björn Hamberg de kampanyaya destek verdi.

Efsane Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger futbolu bıraktı Alman futbolunun önemli oyuncuları arasında yer alan 35 yaşındaki Bastian Schweinsteiger, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aktif futbol hayatını noktaladığını duyurdu. İlgili Haberi Oku

Şu ana kadar 15 milyonluk hedefte 5.7 milyonluk kısım tamamlandı. Taraftarlar kampanyada yaptıkları bağış karşılığında atkı alıyorlar. Taraftarlar 600 İsveç Kronu ödeyerek bir atkı sahibi olabilirken kurumlar ise 1000 İsveç Kronu ödeyerek atkı alıyorlar.

Kulüpten 7 Ekim tarihinde yapılan açıklamaya göre kulübün en öncelikli borcu 1.4 milyon İsveç Kronu değerindeki vergi borcu… Eskişehirspor`da küme düşme tehlikesi! Borçlar bekleniyor... TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor`da, takımın eski futbolcusu Sebastian Pinto'ya ödenmeyen borç nedeniyle küme düşme tehlikesi yaşanıyor. Siyah-kırmızılı takım, sezon başında Pinto'ya ödenmeyen borçlar yüzünden Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından -6 puan silme cezası almıştı. İlgili Haberi Oku