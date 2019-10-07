Yeni nesil Van Hooijdonk büyülüyor! 4 maçta 4 gol…

Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden biri olan Hollandalı yıldız Pierre Van Hooijdonk’un oğlu Sydney Van Hooijdonk, oynadığı futbol ile izleyenleri adeta büyülüyor.

Sarı-lacivertli taraftarların da yakından tanıdığı Pierre Van Hooijdonk’un oğlu Sydney Van Hooijdonk, tıpkı babası gibi golcülüğüyle herkesin beğenisini kazanmaya başladı.

1-0 win vs Nec. 4th goal in 4 games pic.twitter.com/uZR6vHboIC — sydney van hooijdonk (@sydneyvanh9) October 6, 2019

2000 doğumlu Sydney, NAC Breda formasıyla, Eredivisie’nin bir alt ligi olan Eerste Divisie’de golleriye öne çıkıyor.

Babası gibi NAC Breda ile futbolda ilk adımlarını atan 19 yaşındaki yıldız, son 4 maçta 4 gol 1 asistle oynadı ve Hollanda’da ilgi topladı.

Bu sezonun genelinde 7 maçta süre alan genç futbolcu, özellikle arka arkaya golleri sıralamasıyla dikkatleri çekti. İyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu sosyal medyada duyuran Sydney Van Hooijdonk, babası gibi sarı-lacivertli formayı giymek istediğini belirtmişti.

Fenerbahçe taraftarları Sydney van Hooijdonk’u henüz çok küçük yaşlarda Alex ile birlikte verdiği pozlarla hatırlıyor.