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Valencia başkanı ölümle tehdit edildi, kulüp şikayetçi oldu!
İspanya La Liga

Valencia başkanı ölümle tehdit edildi, kulüp şikayetçi oldu!

Valencia kulübü bir açıklama yayınladı ve Başkan Anil Murthy'nin ölümle tehdit edildiğini duyurdu. Valencia, konuyla ilgili olarak polise başvurduklarını ve gereken yasal önlemleri alacaklarını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 7 Ekim 2019 20:42

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, Başkan Anil Murthy’nin ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Son olarak konuğu Alaves’i 2-1’le mağlup eden ve 4. sıradaki Granada’nın 2 puan gerisinde yer alan Valencia’da Murthy’nin, taraftarların hedefindeki isim olan kulübün sahibi Singapurlu iş insanı Peter Lim’i taraftarlara karşı korumasının tepkileri doğurduğu düşünülüyor.

İspanyol basınında yer alan görüntülerde maç esnasında Lin aleyhinde tezahüratta bulunan taraftarlara Murthy’nin “sus” işareti yaptığı görülürken bu tavrın taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandığı ifade ediliyor.

‘Yaptığım hareketin amacı…’

Hareketiyle ilgili açıklama yapmak durumunda kalan Murthy, “Locadan yaptığım harekete bir açıklık getirmek gerekirse tek bir amacım vardı: maksimum düzeyde saygı duyduğum taraftarları sükünete davet etmek ve çabalarını takıma böylesi zor bir zamanda alınacak galibiyete, hepimize ait olan galibiyete yardım etmeye yöneltmek.”

Valencia’nın açıklamasında ise tehditlerin polisle paylaşıldığını ve gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Taraftarların Lim’e ve yönetime tepkisi geçen ay Teknik Direktör Marcelino’nun görevden alınması ile başlamıştı. 07 Ekim 2019 Dani Alves maç sırasında arıların saldırısına uğradı! Brezilya`da Sao Paulo ve Fortaleza arasında oynanan maçta sahayı arılar bastı. Barcelona`nın eski futbolcusu Sao Paulo forması giyen Dani Alves zor anlar yaşadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:42 | 7 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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