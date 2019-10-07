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Ünal Karaman’ın motivasyon konuşması yayınlandı: ‘Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum…’
Trabzonspor

Ünal Karaman’ın motivasyon konuşması yayınlandı: ‘Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum…’

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, Twitter hesabından teknik direktör Ünal Karaman'ın soyunma odasındaki motivasyon konuşmasını paylaştı.

7 Ekim 2019 15:37

Trabzonspor´un Süper Lig´in 7’nci haftasında 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından, bordo-mavili kulüpten paylaşılan videoda, teknik direktör Ünal Karaman´ın maç öncesi öğrencilerine yaptığı konuşmaya yer verildi.

Bordo-mavili kulüp tarafından paylaşılan ve kafilenin kara yoluyla Rize´ye seyahatinden görüntülerin de yer aldığı videoda, teknik direktör Ünal Karaman´ın, “Arkadaşlar bu maça ihtiyacımız var. Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum bu durgunluğunuzu. Görevinizi biliyorsunuz. Kazmamamız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz” diyerek futbolcularını motive ettiği görülüyor.

06 Ekim 2019 Ünal Karaman: `Ağır şartlara rağmen mücadele eden oyuncularımız vardı` Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:37 | 7 Ekim 2019
Çaykur Rizespor trabzonspor Ünal Karaman
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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