Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Milli maç biletleri bitti mi?

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında Arnavutluk ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosu da açıklandı. Peki milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, taraftarlara teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

“A Milli Takımımızın Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 21.45’te başlayacak Türkiye-Arnavutluk karşılaşması için satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz.”

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Maçın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

ADAY KADRO BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).