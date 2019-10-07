Şenol Güneş’ten Suat Serdar açıklaması: ‘Bu Türkiye’nin ayıbı değil’

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Güneş, Schalke 04’te forma giyen Suat Serdar’ın Almanya Milli Takımı’nda oynamayı seçtiği iddialarına yanıt verdi.

22 yaşındaki futbolcuyla görüştüğünü söyleyen Güneş, “Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için. Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya’ya çağırıldığını duyurduk. Evraklarını verdi mi bilmiyorum” dedi.

Almanya’yı seçmesi halinde bunu açıkça söylemesi gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Almanya’yı seçtiyse bu Türkiye’nin ayıbı değil. Gizlemeye gerek yok. Daha önce Almanya’ya alınmayacağı söylüyordu. O yüzden belki de bizi kenara koydu. Tercihlerini başka şekilde yaparlarsa açık açık söylesinler. Kimseye neden böyle seçim yaptın demeyiz. Eğer gitmişse hayırlı olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği, saygı duyacağı bir takım olacaktır. İnce hesaplarla bu hayat devam etmez” şeklinde konuştu.

Futbola Mainz altyapısında başlayan Almanya doğumlu Suat Serdar, geçen sezon başında 7,5 milyon Euro bedelle Schalke 04’e transfer oldu.

Orta saha mevkiisinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu bu sezon Bundesliga’da oynadığı 5 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.