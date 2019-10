Şenol Güneş’ten Suat Serdar açıklaması: ‘Bu Türkiye’nin ayıbı değil’

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Güneş, Schalke 04’te forma giyen Suat Serdar’ın Almanya Milli Takımı’nda oynamayı seçtiği iddialarına yanıt verdi.

22 yaşındaki futbolcuyla görüştüğünü söyleyen Güneş, “Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için. Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya’ya çağırıldığını duyurduk. Evraklarını verdi mi bilmiyorum” dedi.

Almanya’yı seçmesi halinde bunu açıkça söylemesi gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Almanya’yı seçtiyse bu Türkiye’nin ayıbı değil. Gizlemeye gerek yok. Daha önce Almanya’ya alınmayacağı söylüyordu. O yüzden belki de bizi kenara koydu. Tercihlerini başka şekilde yaparlarsa açık açık söylesinler. Kimseye neden böyle seçim yaptın demeyiz. Eğer gitmişse hayırlı olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği, saygı duyacağı bir takım olacaktır. İnce hesaplarla bu hayat devam etmez” şeklinde konuştu.

Toni #Kroos und Jonas #Hector fallen für #GERARG am Mittwoch in Dortmund und #ESTGER am Sonntag in Tallinn verletzt aus. Der Bundestrainer nominierte Suat #Serdar von @s04 nach.

Gute Besserung, Toni und Jonas! #DieMannschaft @EuroQualifiers @realmadrid @fckoeln pic.twitter.com/5Uksdva1JI

— Die Mannschaft (@DFB_Team) October 6, 2019