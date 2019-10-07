Şenol Güneş: Abdullah Avcı bunalımda

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Şenol Güneş Süper Lig’in 7.haftasında oynanan Alanyaspor maçını tribünden takip etti. Maçtan sonra siyah beyazlıların son durumunu değerlendiren Milli Takım teknik direktörü Abdullah Avcı’nın bunalımda olduğunu söyledi. İşte Güneş’in yaptığı açıklamalar:

‘HIZLI BİR DEĞİŞİM OLDU’

”Ben Beşiktaş’ın bağrından yetişen biri değilim. Dışarıdan gelen biri olarak Beşiktaş’a ait olma duygusunu hissettiren taraftarlar. Beşiktaş’ın durumunun geçici olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir değişim oldu. Abdullah Avcı iyi bir karakter, şu an bunalımda. Arda eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Abdullah Avcı’nın morale, güvene, yalnız kalmamaya ihtiyacı var.”

‘TRABZONSPOR AZ SORUNLU’

4 büyüklere bakarsak Trabzonspor daha az sorunlu. Beşiktaş’ın bir arayışı var. Yönetimdeki insanlar Beşiktaş’ta her şeyi yaşamış insanlar.