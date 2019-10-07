NBA ile Çin arasında milyar dolarlık kriz! Bir tweet ile başladı…

Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey’nin attığı bir tweet NBA ile Çin arasında büyük bir krize neden oldu. Morey’nin Hong Kong’taki göstericileri destekleyen ‘Özgürlük için savaş. Hong Kong’un yanında ol’ yazılı mesajı paylaşması NBA’e milyarlarca dolarlık yatırım yapan Çinli yetkilileri çok kızdırdı.

Sonuç: Sponsorlar çekiliyor, Çin Basketbol Federasyonu’ndan da radikal kararlar geldi.

Daryl Morey tweet’ini hızlıca silip bir özür mesajı yayınladı:

“Niyetim Rockets taraftarları ve Çin’deki dostlarımı gücendirmek değildi. Karmaşık bir konuda sadece bir yoruma dayanan bir görüş seslendirdim. Tweet’i attığımdan beri farklı bakış açılarını duyma ve değerlendirme şansım oldu.”

NBA ABD’DE FARKLI, ÇİN’DE FARKLI

NBA sözcüsü Mike Bass ise yaptığı yazılı açıklama ile Morey’nin görüşlerinin Çin’deki NBA taraftarlarını gücendirmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Ancak Bass açıklamasında Morey’nin görüşünü söyleme hakkı olduğunun altını çizdi: “Daryl düşüncelerinin Rockets ve NBA’i temsil etmediğini açıkça ifade etti ama NBA bireylerin kendileri için önemli gördükleri konularda görüş paylaşmasını destekler.”

Öte yandan NBA’in popüler Çin sosyal ağı Sine Weibo’da yaptığı açıklamanın tonu ise çok daha farklıydı: “Morey Çinli basketbol taraftarlarının duygularını hiç şüphe yok ki ciddi şekilde incitmiştir.”

ÇİN’DEN SERT TEPKİ: MAÇINI YAYINLAMAM

Ancak bu açıklamalar krizi soğutmaya yetmedi. Li Ning ve Shanghai Pudong Development Bank Card gibi şirketler Houston Rockets ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı. NBA’in Çin’deki yayın hakları için 1,5 milyarlık anlaşmaya imza atan Tencent Holdings, Rockets karşılaşmalarını yayımlamayacaklarını açıkladı. Çin Basketbol Federasyonu (başında Rockets efsanesi Yao Ming olmasına rağmen) Houston Rockets ile tüm işbirliklerini durdurma kararı aldı.

Yüz milyonlarca NBA taraftarının bulunduğu Çin’de basketbol birinci spor. Çin ve NBA arasındaki ticari ilişkinin boyutu da milyar dolarlarla ifade ediliyor. Çin pazarını sürekli daha da genişletmek isteyen NBA takımları hazırlık dönemlerinde sıklıkla Çin’de maçlar yapıyor. Bu hafta Çin’de Lakers ile iki maç yapacak olan New Jersey Nets’in yeni sahibi ise Çin e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Joseph Tsai.

HONK KONG’DA GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki protestolar ise her geçen gün hızını artırarak devam ediyor. Ülkedeki protestolara neden olan ‘zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran’ yasa tasarısının iptali de gösterilerin hızını kesmedi. Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların “ayaklanma” olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.