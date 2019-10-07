Mehmet Demirkol’dan Fatih Terim yorumu: ‘Mesleki depresyonda…’

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalırken müsabakayı ve Galatasaray’ın içinden geçtiği süreci yayın kuruluşta yer aldığı beIN Manşet programında yorumlayan Mehmet Demirkol çarpıcı ifadeler kullandı. Özellikle Fatih Terim’in maç sonrası ifadeleri üzerinde duran Demirkol, Terim’in son dönemlerdeki açıklamalarını, “Kendi sınırları içerisinde bu bir bunalım. Mesleki açıdan bir depresyon şikayeti” şeklinde yorumladı.

İşte Mehmet Demirkol’un sözleri: “Fatih Terim her şeyden şikayet ediyor, kendinden bile şikayet ediyor. ‘Ben de hata yapabilirim’ diyor. Kendi sınırları içinde bu bir bunalım. Mesleki açıdan bir depresyon şikayeti her şeyden, herkesten şikayet etmek… Demek ki içinde bulunduğu durum gerçekten zor. Gelen oyuncudan isteğini alamıyor… Falcao’yu kim istemez ama bana sorsan stoper diyor. Geçen sene bu zamanlar ocak diyordu, yine ocak diyor. Daha açık olmak lazım.”

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Fatih Terim’in Mevlüt Erdinç transferini ısrarla istediğini de söyleyen yorumcu, “Hocanın ceza almasına neden olan konuşması kesinlikle, %99 eminim ki Mevlüt Erdinç ile ilgiliydi. İstiyordu ama Başakşehir’e teklifte bulunmadılar, ‘al bonservisini gel’ dediler. Fenerbahçe teklif yaptı ve aldı. Galatasaray ile Başakşehir arasında geçen seneki gerginlikten de kaynaklandı bu” dedi ve son olarak maçtaki hakem kararları ile ilgili konuştu ve şunları söyledi:

“Belhanda’nın pozisyonu penaltı ama ondan önce Mariano’nun kırmızı kartı hakkında tartışma yok herhalde. Elneny’nin yaptığından farkı yok. Belhanda’nın pozisyonu ile ilgili VAR’a neden gidilmedi, anlamak güç.” Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş`ın tarihi düşüşü Süper Lig`de en çok şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 7. haftalar itibarıyla 39 sezon sonra ilk 4`e giremedi. İlgili Haberi Oku