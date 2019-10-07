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Lyon’da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü
Fransa Ligue 1

Lyon’da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü

Fransa Ligue 1'de son 7 maçta galibiyet alamayan ve son olarak derbide Saint-Etienne'e yenilen Fransız kulübü Olympique Lyon'da, Brezilyalı teknik direktör Sylvinho'nun görevine son verildi.

7 Ekim 2019 23:45

Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sylvinho lakaplı Sylvio Mendes Campos Junior’ın sözleşmesi feshedildi. Takımı geçici olarak Gerald Baticle çalıştıracak.

Lyon son olarak derbi maçta ezeli rakibi Saint-Etienne’e deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup olmuştu.

Olympique Lyon, temmuz ayında göreve başlayan 45 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın yönetiminde çıktığı 11 resmi maçın yalnızca 3’ünden galip ayrıldı. Ligue 1’deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain’in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor. 07 Ekim 2019 Hugo Lloris en az 3 ay yok İngiliz kulübü Tottenham`ın Fransız milli file bekçisi Lloris, kolundaki sakatlık yüzünden 2020`ye kadar sahalardan uzak kalacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:45 | 7 Ekim 2019
Fransa Ligue 1 olympique lyon Sylvinho
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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