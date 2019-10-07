Lyon’da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü

Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sylvinho lakaplı Sylvio Mendes Campos Junior’ın sözleşmesi feshedildi. Takımı geçici olarak Gerald Baticle çalıştıracak.

Lyon son olarak derbi maçta ezeli rakibi Saint-Etienne’e deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup olmuştu.

Olympique Lyon, temmuz ayında göreve başlayan 45 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın yönetiminde çıktığı 11 resmi maçın yalnızca 3’ünden galip ayrıldı. Ligue 1’deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain’in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor. Hugo Lloris en az 3 ay yok İngiliz kulübü Tottenham`ın Fransız milli file bekçisi Lloris, kolundaki sakatlık yüzünden 2020`ye kadar sahalardan uzak kalacak. İlgili Haberi Oku