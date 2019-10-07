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İngiltere Premier Lig

Hugo Lloris en az 3 ay yok

İngiliz kulübü Tottenham'ın Fransız milli file bekçisi Lloris, kolundaki sakatlık yüzünden 2020'ye kadar sahalardan uzak kalacak.

7 Ekim 2019 21:10

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Fransız kalecisi Hugo Lloris’in sakatlığı nedeniyle en az 3 ay futbol oynayamayacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Brighton’a 3-0 yenildikleri lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Lloris’in sol dirseğinde çıkık tespit edildi.

Sol kol bağlarında hasar meydana gelen 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilmeyeceği ancak antrenmanlara yeni yıldan önce dönmesinin beklenmediği belirtildi. Lloris böylece Türkiye’nin de yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda bulunan Fransa Milli Takımı’nın, kalan 4 maçında forma giyemeyecek. 07 Ekim 2019 Bu pozisyonun izahı yok! İmkansızı başardı... TFF 3'üncü lig 1'inci grubun 6'ncı haftasında Yeni Orduspor, deplasmanda Artvin Hopaspor'a konuk oldu. Yeni Orduspor forması giyen Mert Efe Çölbeyi kaçırdığı gol ile maça damgasını vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:10 | 7 Ekim 2019
hugo lloris İngiltere Premier League Tottenham
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