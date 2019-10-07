Gerçek Burak dönünce

Beşiktaş lider Alanyaspor karşısında çok iyi bir performans ortaya koydu. İyi futbolunu atmış olduğu iki golle sonuçlandırarak galibiyeti hak etti. Bu müsabakanın en önemli farkı Burak Yılmaz'ın formunu bulması ve Beşiktaş'ın gerçek ve hazır bir forvetle maça çıkmasıydı. Abdullah hoca da Oğuzhan'ı Atiba ile ön liberoda oynatarak oldukça doğru bir karar verdi. BEŞIKTAŞ'TA diğer bir fark ise Lens'in çok basit oynaması ve kolektif oyuna uyum sağlamasıydı.

Bireysel olarak bu performanslar takım performansına çok olumlu katkı yaptı. Çok daha iyi pas yapan, oyunun yönünü çok çabuk değiştiren ve Burak'ın yapmış olduğu derin koşulara iyi paslar atan Beşiktaş, taraftarını da mutlu eden bir futbol ortaya koydu. Gelecek haftalar için de umut verdi.

Beşiktaş'ta hâlâ bireysel performansını, takım performansıyla birleştiremeyen çok oyuncu var. Gol atmasına ve penaltı yaptırmasına rağmen Diaby ve N'Koudou daha çok koşup, mücadele etmelerinin yanında oyun disiplinine sadık kalmalılar.

ADEM Ljajic takımını sonuca taşımaktan çok uzak ve yetersiz bir futbol ortaya koydu. Ljajic denince aklımıza gol atan ve gol attıran, takımını sonuca taşıyan bir futbolcu gelir. Ama maalesef Alanyaspor önünde çok etkisiz ve yetersizdi. Haliyle de hoca onu değiştirmek zorunda kaldı.

Sağ bekte Dorukhan, sol bekte Caner ve stoper Vida görevlerini başarıyla ortaya koydu. Ancak Ruiz'in Beşiktaş için yeterli olduğunu söylemek iyimserlik olur. Buraya kumaşı daha iyi bir stoper şart gözüküyor.

Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı olduğu kesin. Taraftarlar takımına güveniyor; yeter ki sahadaki futbolcular böyle istekli ve mücadeleci oynasınlar.

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