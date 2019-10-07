Ferhat Akbaş sezona şampiyonlukla başladı

Yeni sezonda Polonya'nın en önemli takımlarından biri olan Chemik Police'nin başantrenörlüğünü yapacak olan Ferhat Akbaş, sezona kupayla başladı. Son iki sezonda çalıştırdığı CSM Bükreş'le iki Romanya şampiyonluğu kazanan Ferhat Akbaş, Polonya'daki ilk şampiyonluğuna Süper Kupa mücadelesi sonrasında ulaştı. Ferhat Akbaşlı Chemik Police takımı, 2019 Polonya Süper Kupa maçında geçen sezonu ligde zirvede bitiren LKS Commercecon Lodz'ı set vermeden yendi ve sezonun ilk şampiyonluğunu kazandı. Mücadelenin ilk setini 25-21 önde bitiren Ferhat Akbaş'ın öğrencileri, diğer setleri ise 25-18 ve 25-19'la kazandı.

Bu sonuçla iki sene sonra yeniden Süper Kupa'ya uzanan Chemik Police'te Kübalı oyuncu Gyselle Silva 16 sayıyla hem takımının en skorer ismi oldu hem de maçın ‘En Değerli Oyuncusu' seçildi. Filenin Sultanları`nın Tokyo 2020 yolunda rakipleri belli oldu! CEV Avrupa Kıtası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Türkiye; Almanya, Hırvatistan ve Belçika ile eşleşti. İlgili Haberi Oku